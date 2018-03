1. Bundesliga: Bayern demütigen Dortmund mit 6:0

Die Bayern sind am 28.

Spieltag noch nicht Meister der Bundesliga - am BVB hätte es aber nicht gelegen: Dortmund verlor am Samstagabend in München mit 0:6. Die Bayern-Tore fielen fast alle in der ersten Halbzeit - in der zweiten ging es dann ruhiger zu. Es trafen Robert Lewandowski (5., 44., 87.), James Rodriguez (14.), Thomas Müller (23.) und Franck Ribéry (45. Minute +1).

Für den Meistertitel am Osterwochenende hätte Schalke am Nachmittag gegen Freiburg verlieren müssen - stattdessen gewannen die Königsblauen mit 2:0. Die Bayern haben jetzt 17 Punkte Vorsprung - 18 Punkte gibt es an den sechs verbliebenen Spieltagen noch zu gewinnen.

dts Deutsche Textservice Nachrichtenagentur GmbH