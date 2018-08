1. Bundesliga: Bayern gewinnen Auftakt

Der FC Bayern München hat das Eröffnungsspiel gegen 1899 Hoffenheim mit 3:1 gewonnen.

Thomas Müller hatte den amtierenden Meister in der 23. Minute in Führung gebracht, die Hoffenheimer wurden zu diesem Zeitpunkt noch in die eigene Hälfte gedrückt. Der Ausgleich von Hoffenheims Ádám Szalai in der 58. Minute gab den Gästen dann aber wieder richtig Power, von einer Überlegenheit der Bayern war lange Zeit nichts mehr zu sehen.

Ein umstrittener und erst im zweiten Versuch von Lewandowski verwandelter Foulelfmeter brachte die Wende. Im ersten Versuch hatte Hoffenheims Baumann den Schuss von Lewandowski gehalten und Arjen Robben erst im Nachschuss getroffen - Letzterer war aber zu früh losgelaufen. Ein weiterer Treffer von Thomas Müller wurde wegen Handspiels durch den Videoschiedsrichter zurückgenommen, erst in der 91. Minute traf Arjen Robben dann endlich wieder regulär, so dass es in der Bilanz doch noch nach einem standesgemäßen Auftakt aussah.

