1. Bundesliga: Bayern verlieren gegen Gladbach

Am 7.

Spieltag in der Fußball-Bundesliga haben die Bayern erneut verloren - 0:3 war der Endstand am Samstagabend gegen Mönchengladbach. Alassane Pléa traf in der 10. Minute, Lars Stindl legte in der 16. Minute nach. Der Rekordmeister konnte dem cleveren Spiel der Gäste aus NRW nichts entgegensetzen, stattdessen legte Gladbachs Patrick Herrmann in der 88. Minute noch einen Treffer drauf.

Die Bayern-Fans verließen lange vor dem Schlusspfiff in Scharen die Münchner Arena. Der Rekordmeister bleibt auf Platz fünf, Gladbach klettert auf Rang zwei.

dts Deutsche Textservice Nachrichtenagentur GmbH