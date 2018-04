1. Bundesliga: Der Meister gewinnt weiter

In der Samstagabendpartie des 30.

Bundesliga-Spieltages hat der bereits feststehende Meister FC Bayern München mit 5:1 gegen Mönchengladbach gewonnen. Dabei sah es die erste halbe Viertelstunde nach einer faustdicken Überraschung aus, die Gäste waren in der 9. Minute in der Münchener Arena durch Josip Drmic in Führung gegangen. Dann erhöhten die Bayern spürbar den Druck, aber erst kurz vor Ende der ersten Halbzeit schlug der Meister zu: Es fielen Treffer von Sandro Wagner (37. und 41. Minute), und in Durchgang zwei von Thiago (51.), David Alaba (67.) und Robert Lewandowski (82. Minute).

Gladbach wäre so oder so auf Platz acht geblieben, verliert aber jetzt den Anschluss zu den sechs Punkten entfernten Europaplätzen.

