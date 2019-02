1. Bundesliga: FC Bayern dreht Partie in Augsburg

Zum Auftakt des 22.

Spieltags in der Fußball-Bundesliga haben die Bayern das Regionalderby in Augsburg gedreht und am Ende mit 3:2 gewonnen. Für Geschichte sorgte Leon Goretzka, der nach 13 Sekunden für die Bayern das schnellste Eigentor der Bundesliga-Historie erzielte. Teamkollege Kingsley Coman glich den Fehler in der 17. Minute aus.

Doch dann kam Augsburgs Dong-Won Ji und brachte die Gastgeber in der 24. Minute erneut in Führung. Kingsley Coman (45.+3) und David Alaba (53. Minute) drehten die Partie schließlich doch noch für den Rekordmeister. Bayern München rückt damit bis auf zwei Punkte Abstand an Dortmund ran.

