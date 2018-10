1. Bundesliga: Leipzig nach 6:0-Sieg Tabellenzweiter

Am 7.

Spieltag der Fußball-Bundesliga hat RB Leipzig mit 6:0 gegen den 1. FC Nürnberg gewonnen. Damit steht Leipzig mit 14 Punkten und einem Torverhältnis von 16:9 auf Platz zwei der Tabelle. Das erste Tor des Spiels fiel bereits in der 3. Minute: Kevin Kampl versenkte den Ball aus 18 Meter in die rechte Ecke.

Yussuf Poulsen baute die Führung in der 7. Minute weiter aus. Marcel Sabitzer traf in der 21. Spielminute und Timo Werner in der 32. Minute. Sabitzer gelang in der zweiten Halbzeit noch ein weiterer Treffer: In der 55. Minute schoss er den Ball aus 30 Metern ins Tor. Auch Werner traf in der zweiten Halbzeit erneut: Der Leipziger verwandelte in der 59. Spielminute einen Abstauber. In der 63. Minute bekam der Nürnberger Tim Leibold eine rote Karte für ein Foulspiel an Werner, der den anschließenden Elfmeter nicht verwandeln konnte.

dts Deutsche Textservice Nachrichtenagentur GmbH