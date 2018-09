1. Bundesliga: Leipzig und Düsseldorf trennen sich 1:1

Am zweiten Spieltag der neuen Bundesliga-Saison haben sich RB Leipzig und Aufsteiger Fortuna Düsseldorf mit einem 1:1 unentschieden getrennt.

Im ersten Durchgang sahen die Zuschauer eine muntere Begegnung, in der die Düsseldorfer die besseren Chancen hatten. Die Leipziger hatten vor allem zu Beginn Probleme, das Spiel unter Kontrolle zu bekommen.

Nach dem Seitenwechsel machten die Gäste Druck und gingen in der 47. Minute durch einen Treffer von Matthias Zimmermann in Führung. Die Sachsen waren im Anschluss bemüht, es fehlte ihnen aber zunächst an Ideen. Jean-Kevin Augustin sorgte schließlich in der 68. Minute für den Ausgleich. Der Treffer wirkte in der Entstehung etwas glücklich, nach dem Tor waren die Leipziger dann aber am Drücker. Sie wollten sich offensichtlich nicht mit nur einem Punkt zufriedengeben. Die Gäste verteidigten aber gut und ließen sich den Punktgewinn nicht mehr nehmen. Am dritten Spieltag trifft Düsseldorf nach der Länderspielpause auf Hoffenheim, Leipzig spielt gegen Hannover.

