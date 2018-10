1. Bundesliga: Leipzig und Schalke trennen sich 0:0

Im zweiten Sonntagsspiel des neunten Spieltags der Bundesliga haben sich RB Leipzig und der FC Schalke 04 torlos getrennt.

Die Sachsen haben damit den Sprung auf Platz drei verpasst, Schalke befindet sich nur knapp vor den Abstiegsrängen. Im ersten Durchgang neutralisierten sich beide Teams weitgehend.

Während die Leipziger etwas aktiver waren, konzentrierten sich die Gäste auf ihre Defensivarbeit. Dies setzte sich auch nach dem Seitenwechsel fort. Am Ende fehlte beiden Teams die entscheidende Idee. Am zehnten Spieltag trifft Schalke auf Hannover, Leipzig spielt in Berlin.

dts Deutsche Textservice Nachrichtenagentur GmbH