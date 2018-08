1. Bundesliga: Leipzig verliert in Dortmund

Zum Bundesliga-Auftakt hat Leipzig in Dortmund mit 1:4 verloren.

Jean-Kevin Augustin hatte die Sachsen gleich in der 1. Minute in Führung gebracht, Mahmoud Dahoud konnte in der 21. aber ausgleichen. Ein Eigentor von Leipzigs Marcel Sabitzer in der 40. Minute brachte die Wende.

Axel Witsel legte in der 43. für Dortmund nach. Auch in der zweiten Halbzeit waren die Leipziger aktiv, holten sich viele Ecken heraus, brachten den Ball aber nicht in die Mitte. Dortmund stand vor dem eigenen Kasten kompakt und traf in der Nachspielzeit erneut durch Marco Reus, der schon das Eigentor "vorbereitet" hatte. Damit ist Leipzig nach dem ersten Spieltag Tabellenletzter.

