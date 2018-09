1. Bundesliga: Leverkusen gewinnt in Düsseldorf

Am 5.

Spieltag in der Fußball-Bundesliga hat Bayer 04 Leverkusen bei Fortuna Düsseldorf mit 2:1 gewonnen. Es war zweimal Kevin Volland, der in der 51. Minute und noch einmal neun Minuten später für die Gäste traf. Da half den Düsseldorfern auch nicht mehr der in der Nachspielzeit von Rouwen Hennings verwandelte Foulelfmeter.

In der Tabelle entfernt sich Leverkusen damit von der Abstiegszone und ist mit sechs Punkten in fünf Spielen jetzt auf Platz zehn. Düsseldorf bleibt mit fünf Punkten auf Rang 13.

dts Deutsche Textservice Nachrichtenagentur GmbH