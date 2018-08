1. Bundesliga: Mainz schlägt Stuttgart 1:0

Am ersten Spieltag der neuen Bundesliga-Saison hat der 1.

FSV Mainz 05 den VfB Stuttgart mit 1:0 geschlagen. Im ersten Durchgang sahen die Zuschauer eine von Kampf geprägte Partie, in der sich beide Mannschaften neutralisierten. Nach dem Seitenwechsel gab es zunächst keine personellen Wechsel.

Auf beiden Seiten offenbarten sich allerdings Schwächen im Spielaufbau. In der 60. Minute hatten die Gäste etwas Glück, als es keinen Handelfmeter für Mainz gab: Emiliano Insua hatte den Ball im eigenen Strafraum an den ausgestreckten Arm bekommen. In der Schlussphase erhöhten die Mainzer den Druck und gingen in der 76. Minute durch einen Treffer von Anthony Ujah in Führung. Im Anschluss drängten die Gäste auf den Ausgleich, waren dabei aber nicht effektiv genug. Am zweiten Spieltag trifft Stuttgart auf den FC Bayern, Mainz spielt in Nürnberg.

