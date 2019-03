1. Bundesliga: Schalke gewinnt Kellerduell gegen Hannover

Im ersten Sonntagsspiel des 27.

Spieltags der Bundesliga hat Hannover 96 das Kellerduell gegen den FC Schalke 04 mit 0:1 verloren. Die Niedersachsen bleiben damit Tabellenletzter, während sich Schalke etwas Luft im Abstiegskampf verschafft. Im ersten Durchgang sahen die Zuschauer am Sonntag eine ausgeglichene Partie.

Schalke hatte dabei insgesamt etwas mehr Spielanteile. Die Halbzeitführung durch einen Treffer von Suat Serdar in der 39. Minute war aber dennoch etwas glücklich. Zur Halbzeit wechselte 96-Trainer Thomas Doll offensiv: Florent Muslija kam für Oliver Sorg. Gute Torchancen blieben aber zunächst Mangelware. Das Spiel verflachte insgesamt immer mehr, wobei Schalke die Führung eher verwaltete. Für Hannover gab es nur selten ein Durchkommen. Das wurde erst in der Schlussphase besser. Die beste Chance der Gastgeber zum Ausgleich konnte Schalke-Torwart Alexander Nübel in der 77. Minute mit einer starken Parade vereiteln. Auch im Anschluss vergab Hannover einige Chancen. Die Gäste konnten ihre knappe Führung somit über die Zeit verteidigen. Für Hannover geht es am Samstag bei Wolfsburg weiter. Schalke ist zeitgleich gegen Frankfurt gefordert.

dts Deutsche Textservice Nachrichtenagentur GmbH