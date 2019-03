100 Prozent Zugangssicherung für Baustellen: Mit cloudbasiertem Drehkreuz und ISHAP HoloCard

Baustellen sind eindeutig neuralgische Punkte, wenn es den Sicherheitsaspekt betrifft. Baustellen sind über lange Zeiträume frei zugänglich, obwohl dort oft Maschinen im Wert von Millionen stehen, die geschützt werden müssen. ISHAP-Geschäftsführer Bmstr. Ing. Thomas Korol: "Heutzutage wird auch die Bekämpfung der Schwarzarbeit immer wichtiger. Daher lassen sich Bauherren sowohl die Absicherung der Baustelle als auch die Einhaltung sämtlicher Regelungen des Ausländerbeschäftigungsgesetzes bis ins Detail in den Bauverträgen festschreiben. Es besteht also Handlungsbedarf in Punkte Sicherheit, von Seiten der Baufirmen."

Wien (pts014/28.03.2019/09:05) - Baustellen sind eindeutig neuralgische Punkte, wenn es den Sicherheitsaspekt betrifft. Baustellen sind über lange Zeiträume frei zugänglich, obwohl dort oft Maschinen im Wert von Millionen stehen, die geschützt werden müssen. ISHAP-Geschäftsführer Bmstr. Ing. Thomas Korol: "Heutzutage wird auch die Bekämpfung der Schwarzarbeit immer wichtiger. Daher lassen sich Bauherren sowohl die Absicherung der Baustelle als auch die Einhaltung sämtlicher Regelungen des Ausländerbeschäftigungsgesetzes bis ins Detail in den Bauverträgen festschreiben. Es besteht also Handlungsbedarf in Punkte Sicherheit, von Seiten der Baufirmen."

Wer aber Baustellen oder offene Areale absichern will, steht vor einem nicht kleinen Problem: Wie kann man möglichst effizient die oft große Menge an Personen die das Gelände betreten, gewissenhaft identifizieren und gleichzeitig arealfremden Personen den Zugang verwehren? Die Lösung besteht aus einer Kombination aus Arealabzäunung, cloudbasiertem dormakaba Drehkreuz und der bereits in Österreich eingeführten ISHAP HoloCard zur Personenkontrolle. Das Drehkreuz braucht zum Betrieb nur einen Stromanschluss und sogar eine WLAN-Einheit für die Verifizierung der Personendaten in Echtzeit ist integriert. http://www.ishap.at

Effiziente und einfache Zugangskontrolle mit dormakaba-Drehkreuz und ISHAP HoloCard

Die ISHAP HoloCard zur Zutrittskontrolle auf Basis eines elektronischen Ausweises erspart viel Bürokratie am Bau und regelt mit einer einfachen Karte den virtuellen Zutritt auf dem jeweiligen Bauareal. "Ohne der ISHAP-Hologrammkarte müssen Bauarbeiter für jeden Auftraggeber, teils sogar für jedes einzelne Projekt, ständig einen eigenen Ausweis parat haben. Das entfällt mit der Hologrammkarte, die projekt- und auftraggeberübergreifend gültig. Es reicht also ab sofort ein einziger Ausweis, der noch dazu fälschungssicher ist, da die Karte, wie der Name schon sagt, mit einem Hologramm versehen ist und nur bei ISHAP gedruckt wird", so Ing. Thomas Korol. Genauso einfach sollte auf der physische Einlass auf ein Gelände funktionieren. Daher hat man sich für das Drehkreuzsystem zur Zutrittskontrolle entschieden.

Hochtechnologie von dormakaba und ISHAP für mehr Baustellensicherheit

Dabei wurde der Partner mit Bedacht ausgewählt. Denn, dormakaba ist einer der 100 Top-Technologieführer weltweit und der einzige in der Branche der Zutrittskontrolle. Thomas Korol: "Die Drehkreuze kann man exklusiv über ISHAP beziehen, wobei auch eine Mietvariante möglich ist. Als Schlüsselkarte für das mit dem WLAN verbundene Drehkreuz, dient die ISHAP-Hologrammkarten. Das Drehkreuz gibt nur dann den Weg auf die Baustelle frei, wenn alle Daten und Dokumente des Arbeiters korrekt in der Datenbank erfasst wurden. Der Zugriff auf die Datenbank erfolgt dabei in Echtzeit. sollte also ein Dokument ablaufen, wird der Zutritt so lange gesperrt, bis dieses aktualisiert wurde. Das bringt nahezu perfekte Sicherheit. Mit dormakaba haben wir eine wirklich hochkarätige Kooperationsauswahl getroffen. Diese Drehkreuz-Lösungen werden auch außerhalb Österreichs zur Verfügung stehen und heben die Absicherung von Baustellen somit in ganz Europa auf ein komplett neues Niveau."

