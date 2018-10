11880 Solutions AG mit neuer Zentrale: 300 Mitarbeiter jetzt an einem Standort im Zentrum von Essen

11880 Solutions AG, DE0005118806

Essen, 8. Oktober 2018 - Die 11880 Solutions AG hat jetzt ihre zwei ehemaligen Standorte in Essen aufgegeben und alle Mitarbeiter in einem neuen Bürogebäude zusammengebracht. "Wir haben im Rahmen unseres Unternehmensumbaus in den vergangenen zwei Jahren einige Standorte in Deutschland geschlossen, unseren Hauptsitz von München nach Essen verlegt und nun auch hier vor Ort alle Mitarbeiter an einem Standort zusammengezogen", erklärt 11880 Solutions-Chef Christian Maar. Die neuen Büros in der Hohenzollernstraße im Zentrum von Essen wurden in Kooperation mit dem Vermieter zu modernen und flexiblen Großraumbüros umgestaltet und verkörpern den kulturellen Wandel des Informationsdienstleisters. "Unsere neuen Arbeitsplätze passen perfekt zur 11880 Solutions AG der kommenden Jahre. Mit dem Umzug haben wir zahlreiche Möglichkeiten geschaffen, um uns noch kunden- und verbraucherorientierter aufzustellen", erläutert Christian Maar. Die neue 11880 Solutions-Zentrale liegt ganz in der Nähe des Essener Hauptbahnhofs und bietet allen Mitarbeitern eine gute Anbindung. Mit der Konzentration der ehemals zwei Standorte auf einen verzeichnet das Unternehmen eine jährliche Ersparnis in sechsstelliger Höhe. Kontakt: Anja Meyer 11880 Solutions AG Tel.: 089/ 8954-1188 Fax: 089/ 8954-1189 E-Mail: anja.meyer@11880.com Ende der Pressemitteilung Emittent/Herausgeber: 11880 Solutions AG Schlagwort(e): Werbung/Kommunikation

08.10.2018 Veröffentlichung einer Pressemitteilung, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de

Sprache: Deutsch Unternehmen: 11880 Solutions AG Kruppstraße 74 45145 Essen

Deutschland Telefon: 0395 - 560 99 - 0 E-Mail: info@11880.com Internet: www.11880.com ISIN: DE0005118806 WKN: 511880 Indizes: Prime All Share Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, Hannover, München, Stuttgart, Tradegate Exchange Ende der Mitteilung DGAP-Media

731013 08.10.2018