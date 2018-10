11880 Solutions AG und Google: Zehn Jahre erfolgreiche Partnerschaft

11880 Solutions AG, DE0005118806

Essen, 10. Oktober 2018 - Die 11880 Solutions AG und Google sind seit zehn Jahren Partner: Als erster Google Ads-Reseller in Deutschland startete die 11880 Solutions AG im Herbst 2008 mit der Vermarktung der damaligen Google AdWords. Die Kooperation ist seitdem vielversprechend gewachsen, denn dank der Kombination aus intelligenten Produkten und gezielter Vermarktung wurden viele kleine und mittlere Unternehmen im Netz erfolgreich. "Unsere Berater stellen für jedes Unternehmen ein individuelles Präsenzpaket zusammen, dabei sind Google Ads oft ein unverzichtbarer Teil. Unser Kundenstamm wächst kontinuierlich, so dass auch wir für Google ein interessanter Partner sind. Gemeinsam wollen wir in den nächsten zehn Jahren viel bewegen und weiterwachsen", sagt Christian Maar, Vorstandsvorsitzender der 11880 Solutions AG. Google wählt seine Partner nach der Qualität ihrer Produkte und ihrer Professionalität im operativen Geschäft aus. Damit die Kundenzufriedenheit sichergestellt ist, bietet Google im Rahmen der Partnerschaft Zugang zu Produkt- und Vertriebsschulungen und überprüft die Partnerschaften regelmäßig. Die 11880 Solutions AG hat ihren Partner-Status über zehn Jahre lang aufrechterhalten können. Kontakt: Anja Meyer 11880 Solutions AG Tel.: 089/ 8954-1188 Fax: 089/ 8954-1189 E-Mail: anja.meyer@11880.com Ende der Pressemitteilung Emittent/Herausgeber: 11880 Solutions AG Schlagwort(e): Unternehmen

11880 Solutions AG
Kruppstraße 74
45145 Essen
Deutschland

ISIN: DE0005118806
WKN: 511880

