175 Millionen Europäer haben Schlafapnoe – das Ausmaß der weltweiten Gesundheitskrise wird deutlich

Rund 175 Millionen Europäer haben obstruktive Schlafapnoe – so ein brandaktuelles Abstract, das heute von ResMed auf dem jährlichen ERS-Kongress der European Respiratory Society in Paris präsentiert wurde. Führende Forscher schätzen, dass 90 Millionen Europäer unter mittlerer bis schwerer Schlafapnoe leiden. Das bedeutet, dass bei ihnen während des Schlafes mindestens 15 Atemstillstände pro Stunde vorkommen.

Die neue weltweite Prävalenz ist fast zehnmal so hoch wie die zuletzt 2007 von der Weltgesundheitsorganisation getätigte Schätzung (100 Millionen).

Die europäischen Länder mit der höchsten Prävalenz sind:

Russland, 40 Millionen Deutschland, 26 Millionen Frankreich, 24 Millionen Ukraine, 13 Millionen Spanien, 9 Millionen Großbritannien, 8 Millionen

„Diese Daten sind ein Warnruf für die Ärzte und andere Pflegedienstleister in Europa, diese Fälle in angemessener Weise zu erkennen, die Personen zu untersuchen und zu diagnostizieren, damit sie die lebensverändernde Behandlung bekommen können, die sie brauchen“, so Dr. Adam Benjafield, leitender Forscher und Vizepräsident für Medizinische Angelegenheiten bei ResMed.

Laut Benjafield besteht bei einer der folgenden chronischen Erkrankungen ein Anzeichen für ein Risiko bei einem Patienten:

83 % der Menschen mit medikamentenresistenter Hypertonie haben Schlafapnoe 77 % der Personen mit Adipositas 76 % der Personen mit chronischer Herzinsuffizienz 72 % der Personen mit Typ-2-Diabetes 62 % der Personen, die einen Schlaganfall erlitten haben 49 % der Personen mit Vorhofflimmern

„Ärzte sollten ihre Patienten auf diese Erkrankungen untersuchen“, sagte Benjafield, „insbesondere wenn ein Patient Symptome der Schlafapnoe wie Schnarchen, Tagesschläfrigkeit oder häufiges nächtliches Wasserlassen gezeigt hat.“

