2. Bundesliga: Berlin unentschieden gegen Regensburg

Im Kampf um den Anschluss an die Tabellenspitze der 2.

Liga hat Union Berlin am 27. Spieltag gegen Jahn Regensburg mit 2:2 unentschieden gespielt. Felix Kroos brachte die Hauptstädter in der 45. Minute in Führung, Regensburgs Marco Grüttner glich in der 60. Minute aus. Nur vier Minuten später brachte Philipp Hosiner die Berliner erneut nach vorne - und dabei blieb es dann bis kurz vor Ende.

Ein Foulelfmeter, verwandelt von Regensburgs Marvin Knoll in der 88. Minute, ließ den Traum von drei weiteren Punkten platzen. Dabei war der Ausgleich durchaus verdient, denn trotz des Rückstandes blieben die Gäste die ganze Zeit dran. Damit ist Regensburg immer noch auf Platz vier, Union muss sich mit Platz sieben zufrieden geben. Die weiteren Ergebnisse vom Samstagmittag: SV Sandhausen - VfL Bochum 2:3, 1. FC Kaiserslautern - FC St. Pauli 1:1.

dts Deutsche Textservice Nachrichtenagentur GmbH