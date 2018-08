2. Bundesliga: Darmstadt und Bochum gewinnen

Zum Auftakt des 3.

Spieltags in der 2. Liga haben Darmstadt und Bochum ihre Spiele gewonnen. Der VfL gewann gegen den SV Sandhausen mit 1:0, nachdem Robert Tesche in der 54. Minute getroffen hatte. Darmstadt 98 triumphierte über den MSV Duisburg, machte das Spiel aber erst in der zweiten Halbzeit klar.

Hier trafen Marcel Heller (68.), Serdar Dursun (74.), und Tobias Kempe (86. Minute). Darmstadt klettert damit in der Tabelle vorerst auf Platz zwei, Bochum folgt auf Rang drei.

