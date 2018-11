2. Bundesliga: Darmstadt verliert gegen Köln

Am 14.

Spieltag der 2. Fußball-Bundesliga hat der SV Darmstadt 98 gegen den 1. FC Köln mit 0:3 verloren. Das erste Tor der Partie fiel in der 55. Minute: Der Kölner Simon Terodde köpfte die Flanke seines Teamkollegen Louis Schaub in Netz. Den zweiten Treffer erzielte Rafael Czichos nach einem Eckball in der 66. Minute.

Jhon Cordoba schoss in der 70. Minute das 3. Tor des Spiels. Die Ergebnisse der Parallel-Begegnungen: VfL Bochum - Erzgebirge Aue 2:1, Holstein Kiel - SV Sandhausen 2:1.

dts Deutsche Textservice Nachrichtenagentur GmbH