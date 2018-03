2. Bundesliga: Düsseldorf baut Tabellenführung aus

Am 26.

Spieltag der 2. Bundesliga hat Fortuna Düsseldorf 2:1 gegen den MSV Duisburg gewonnen und damit die Tabellenführung ausgebaut. Durch den Sieg haben die Düsseldorfer aktuell fünf Punkte Vorsprung auf den Tabellenzweiten aus Nürnberg. Die Duisburger befinden sich auf dem sechsten Platz.

Die Gäste aus Düsseldorf waren im ersten Durchgang das leicht bessere Team, auch wenn die Gastgeber versuchten, das Spiel zu machen. Rouwen Hennings sorgte in der 41. Minute mit einem sehenswerten Treffer für die Halbzeitführung des Tabellenführers. In der 68. Minute verpassten es die Gäste, für die Vorentscheidung zu sorgen: Hennings traf per Distanzschuss nur die Latte. In der Schlussphase erhöhte Duisburg das Risiko, wodurch die Fortuna aber auch mehr Räume hatte. Takashi Usami sorgte in der 88. Minute für die Entscheidung. Daran änderte auch der Anschlusstreffer von Borys Tashchy in der 90. Minute nichts mehr. Am 27. Spieltag trifft Düsseldorf auf Bielefeld, Duisburg spielt in Braunschweig. Die Ergebnisse der Parallel-Begegnungen: 1. FC Union Berlin - Erzgebirge Aue 0:0, SSV Jahn Regensburg - SV Sandhausen 2:1.

