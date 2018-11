2. Bundesliga: Duisburg gewinnt gegen Paderborn

Am 12.

Spieltag der 2. Fußball-Bundesliga hat der MSV Duisburg gegen den SC Paderborn 07 mit 2:0 gewonnen. Cauly Oliveira Souza erzielte in der 24. Minute das erste Tor der Partie für die Duisburger. Souza hatte auf der linken Seite nach einem Zuspiel von Teamkollege Kevin Wolze kurz abgestoppt und aus halbrechter Position aus etwa 15 Metern auf das Tor geschossen.

Der Schuss landete oben im kurzen Eck. In der 63. Minute baute der kurz zuvor eingewechselte Borys Tashchy die Duisburger Führung weiter aus. Der Paderborner Abwehrspieler Christian Strohdiek hatte einen langen Ball der Duisburger ungenügend mit dem Kopf geklärt, woraufhin Tashchy in halbrechter Position den Ball per Volleyschuss unter die Latte schoss. Die Ergebnisse der Parallel-Begegnungen: Holstein Kiel - FC Ingolstadt 04 2:2, SV Darmstadt 98 - 1. FC Magdeburg 3:1.

dts Deutsche Textservice Nachrichtenagentur GmbH