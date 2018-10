2. Bundesliga: Duisburg gewinnt überraschend in Köln

Zum Abschluss des 9.

Spieltags der 2. Bundesliga konnte der MSV Duisburg überraschend mit 2:1 in Köln gewinnen. Die Rollenverteilung vor der Partie war klar vergeben: Der souveräne Tabellenführer 1. FC Köln empfing den Tabellenletzten aus Duisburg. In der ersten Halbzeit entwickelte sich eine hitzige Partie, in der die Duisburger keineswegs wie ein Tabellenletzter auftraten.

In der 9. Spielminute belohnten sich die "Zebras" für ihre starke Anfangsphase: Nach einem unzureichend geklärten Eckstoß traf Souza zur Duisburger Führung. Anschließend wachten die Kölner langsam auf und erzielten in der 35. Minute den Ausgleich. Ex-Nationalspieler Hector drückte die Kugel, ebenfalls nach einem Eckstoß, zum Ausgleich über die Linie. In der von ruppigen Zweikämpfen geprägten zweiten Hälfte schien Köln dem zweiten Treffer näher zu sein. Jedoch agierten die Kölner vor dem Duisburger Tor nicht zwingend genug. Duisburg hingegen konzentrierte sich aufs Kontern und profitierte in der 73. Spielminute von einem Eigentor. Der Kölner Bader lenkte den Ball unglücklich ins eigene Tor. Der 1. FC Köln bleibt trotz der Heimniederlage Tabellenführer. Duisburg sprang durch den Auswärtssieg auf den 16. Tabellenplatz.

dts Deutsche Textservice Nachrichtenagentur GmbH