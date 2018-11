2. Bundesliga: Hamburg gewinnt Topspiel gegen Köln

Zum Abschluss des 12.

Spieltages in der 2. Bundesliga konnte der HSV einen wichtigen Sieg gegen den 1. FC Köln verbuchen. Im Topspiel der Absteiger sorgte der Hamburger Lasogga mit seinem späten Treffer dafür, dass sein Trainer Hannes Wolf ein erfolgreiches Heimdebüt feiern konnte. Durch den Erfolg schiebt sich der HSV in der Tabelle an den Kölnern auf den ersten Platz vorbei.

Der bisherige Tabellenführer Köln wartet seit nunmehr fünf Spielen auf einen Sieg.

