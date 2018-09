2. Bundesliga: HSV gewinnt Nachholspiel in Dresden

In der 2.

Liga hat der HSV das Nachholspiel gegen Dynamo Dresden am Dienstagabend mit 1:0 gewonnen. Hamburgs Hwang schoss in der 68. Minute den entscheidenden Treffer. Das Spiel war Anfang September wegen der Proteste in Chemnitz ausgefallen.

Sämtliche verfügbaren Polizeikräfte wurden dorthin beordert, für die Sicherheit im Dresdner Stadion war kein Personal mehr übrig. Mit dem Sieg in Dresden ist der HSV nun Tabellenführer.

