2. Bundesliga: Ingolstadt bleibt unter Nouri ohne Punkt

Am neunten Spieltag der 2.

Bundesliga hat der FC Ingolstadt 1:2 gegen den SC Paderborn verloren. Damit blieben die Schanzer unter dem neuen Trainer Alexander Nouri auch im dritten Spiel ohne Punktgewinn. Sie finden sich auf dem vorletzten Tabellenplatz wieder, Paderborn ist Sechster.

Philipp Klement hatte die Ostwestfalen in der 33. Minute per Freistoßtor in Führung gebracht. Aufgrund mehrerer guter Chancen hätte Paderborn aber zur Halbzeit eigentlich höher führen müssen. Auch nach dem Seitenwechsel hatten die Gäste zunächst mehr vom Spiel. In der 61. Minute konnten sie schließlich durch ein weiteres Freistoßtor von Klement erhöhen. Ingolstadt antwortete aber schnell: Konstantin Kerschbaumer stellte nur zwei Minuten nach dem Klement-Tor den alten Abstand wieder her. Nach dem Anschlusstreffer waren dann die Schanzer am Drücker, sie vergaben aber mehrere Chancen. Paderborn verteidigte geschickt und brachte den Sieg über die Zeit. Nach der Länderspielpause trifft Paderborn am zehnten Spieltag auf Union Berlin, Ingolstadt spielt in Sandhausen. Die Ergebnisse der Parallel-Begegnungen: 1. FC Union Berlin - 1. FC Heidenheim 1:1, FC St. Pauli - SV Sandhausen 3:1.

dts Deutsche Textservice Nachrichtenagentur GmbH