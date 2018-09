2. Bundesliga: Köln gewinnt gegen Ingolstadt mit 2:1

Am siebten Spieltag der 2.

Bundesliga hat der 1. FC Köln gegen den FC Ingolstadt 04 mit 2:1 gewonnen. Sonny Kittel erzielte in der 54. Spielminute die Führung für die Gäste. Simon Terodde schoss in der 70. Minute den Ausgleich per Elfmeter.

In der 85. Minute brachte der Kölner seinen Verein schließlich nach einer Ecke in Führung. Die Ergebnisse der Parallel-Begegnungen: SV Darmstadt 98 - Arminia Bielefeld 1:2, 1. FC Union Berlin - Holstein Kiel 2:0, VfL Bochum - Dynamo Dresden 0:1.

