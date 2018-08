2. Bundesliga: Köln und Union Berlin unentschieden

Zum Abschluss des zweiten Spieltags in der 2.

Liga haben sich der 1. FC Köln und Union Berlin mit einem 1:1 unentschieden getrennt. Christian Clemens brachte die Geißböcke in der 41. Minute in Führung, Sebastian Andersson glich in der 69. Minute für Union aus. Damit hat sich die Tabelle in der 2. Bundesliga nach dem zweiten Spieltag bereits deutlich sortiert.

Der FC St. Pauli hat als einziger Verein seine ersten beiden Partien gewonnen und ist dementsprechend auf Rang eins. Duisburg und Sandhausen haben die ersten beiden Spiele verloren und tummeln sich auf den letzten beiden Abstiegsplätzen.

dts Deutsche Textservice Nachrichtenagentur GmbH