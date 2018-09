20 Jahre Die besten Filme aller Zeiten: kabel eins feiert den ganzen Oktober

Unterföhring - Woran denken Sie, wenn Sie an "Die besten Filme aller Zeiten" denken? An Charles Bronson als obercoolen Revolverhelden in Sergio Leones "Spiel mir das Lied vom Tod" (03.10., 22:40 Uhr)? Das haarsträubend spannende OSCAR(r) Duell von Leo und ...

Unterföhring - Woran denken Sie, wenn Sie an "Die besten Filme aller Zeiten" denken? An Charles Bronson als obercoolen Revolverhelden in Sergio Leones "Spiel mir das Lied vom Tod" (03.10., 22:40 Uhr)? Das haarsträubend spannende OSCAR(r) Duell von Leo und Matt in Scorseses "Departed" (10.10., 20:15 Uhr)? Vielleicht an die Streep als amüsante Menschenschinderin in "Der Teufel trägt Prada" (17.10., 20:15 Uhr)? Oder vielleicht David Finchers grausig-schöne Seelenabgründe in "Sieben" (17.10., 22:30 Uhr)? In jedem Fall denken Sie an kabel eins! Denn bereits seit 20 Jahren ist der Sender die erste Adresse für die Filme, die man wirklich gesehen haben muss.

kabel eins feiert ab dem 3. Oktober 2018 an fünf Mittwochen einen ganzen Monat lang 20 Jahre "Die besten Filme aller Zeiten" mit einer Reihe der kultigsten Leinwand-Werke!

