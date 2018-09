24. Yiwu Fair findet Ende Oktober statt

Die 24. China Yiwu International Commodities (Standardization) Fair (Yiwu Fair), ehemals „China Yiwu International Commodities Fair“, findet vom 21. bis 25. Oktober 2018 in Yiwu City in der ostchinesischen Provinz Zhejiang statt. Die Yiwu Fair ist die größte und einflussreichste Messe für Konsumgüter in China und eine der drei vom chinesischen Wirtschaftsministerium veranstalteten Exportmessen.

In diesem Jahr präsentiert die Yiwu Fair den Standardisierungsbereich erneut in einer „1+1+X+N“-Anordnung. Dabei steht die erste „1“ für die Zone „Made in Zhejiang“ mit 212 Standardständen in der ersten Hälfte von Halle C1. Die zweite „1“ bezeichnet den Bereich für Standardisierung mit 212 Standardständen in der ersten Hälfte von Halle D1. „X“ steht für einen Bereich mit Standardisierungsvorführungen für sechs Branchen: Hardware, Handwerk, Accessoires, Textil und Bekleidung, Elektronik und Mode. „N“ bezeichnet den Bereich für führende Standardisierungsorganisationen mit Schwerpunkten auf weiteren acht Branchen.

Ein weiterer Fokus der diesjährigen Yiwu Fair ist der grenzüberschreitende E-Commerce. Mit ihrer starken Logistikkompetenz und einem enormen Angebot an Versorgungsgütern verfügt Yiwu City jetzt über 255.000 E-Commerce-Handelskonten, von denen über 110.000 grenzüberschreitenden Handel betreiben und 15 Prozent der Umsatzerlöse des Landes erzielen. Eine ähnliche Dichte an E-Commerce-Händlern wie in Yiwu City wird in China ansonsten nur von Shenzhen City erreicht.

Auf der Yiwu Fair ist ein eigener Bereich für E-Commerce- und Handelsdienste vorgesehen, in dem sich grenzüberschreitenden E-Commerce betreibende Handelsunternehmen, E-Commerce-Serviceanbieter, Anbieter mobiler Internetdienste und Service-Trader treffen.

