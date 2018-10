24. Yiwu Fair findet vom 21. bis 25. Oktober 2018 statt

Die 24. China Yiwu International Commodities (Standardization) Fair („Yiwu Fair“) ist eine der drei vom chinesischen Handelsministerium initiierten Exportmessen für Konsumgüter. Sie findet vom 21. bis 25. Oktober 2018 in Yiwu, Provinz Zhejiang, statt. Die Yiwu Fair ist zudem die größte und einflussreichste Messe für Bedarfsartikel in China. In diesem Jahr umfasst die Messe über 4.000 Stände und setzt auf die Themen Standardisierung und grenzüberschreitenden Handel. Schätzungsweise 200.000 Besucher werden erwartet.

Im vergangenen Jahr fand auf der Messe die erste Ausstellung zum Thema Standardisierung statt, an der 47 Normungsinstitute teilnahmen, darunter das China National Institute of Standardization, das Information Center of Standardization Administration, die American Society for Testing and Materials (ASTM) und die American Underwriters Laboratories (UL). 947 Absichtserklärungen zu Kooperationsvorhaben im Bereich der Standardisierung wurden vereinbart und Geschäfte im Wert von fast drei Millionen US-Dollar vor Ort abgeschlossen.

Yiwu ist zu einer wichtigen Gemeinschaftsplattform für chinesische Waren geworden, um chinesischen Gütern den Eintritt in die Welt und internationale Waren den Weg nach China zu ebnen. Yiwu hofft, seine Vorteile in Bezug auf Logistik, Beschaffungsquellen, das entwickelte System für den Konsumgütermarkt und das weltweite Handelsnetz voll auszuschöpfen, um den grenzüberschreitenden elektronischen Handel zu entwickeln und das Markenimage der Stadt zu verbessern. Es strebt an, zu einem strategischen Drehpunkt der „Ein Gürtel, eine Straße“-Initiative zu werden. Derzeit verfügt Yiwu über 255.000 E-Commerce-Konten auf verschiedenen Plattformen, von denen über 110.000 grenzüberschreitenden elektronischen Handel betreiben und 15 Prozent des Transaktionsvolumens des gesamten Landes erzielen. Damit erreicht Yiwu eine ähnliche grenzüberschreitende E-Commerce-Dichte wie Shenzhen.

Auf der Messe ist eine eigene Ausstellungsfläche für E-Commerce und Handelsdienstleistungen reserviert, welche die Bereiche grenzüberschreitenden E-Commerce, E-Commerce-Dienstleistungsindustrie, mobiles Internet und Gewerbetreibende abdeckt.

Die Yiwu Fair wird die Ressourcen der Stadt sowie den Markt zur Schaffung einer Plattform voll ausschöpfen, die den Binnenhandel, den grenzüberschreitenden Handel und die Medienförderung vereint.

Weitere Informationen finden Sie unter: http://en.yiwufair.com/

