2G Energy AG erhält Auftrag für Wasserstoff betriebene KWK-Anlage

2G Energy AG, DE000A0HL8N9

- Erste KWK-Anlage in Deutschland, die im Alltagsbetrieb mit rein regenerativ erzeugtem Wasserstoff fährt

Heek, 12. September 2018 - Die 2G Energy AG (ISIN DE000A0HL8N9), einer der international führenden Hersteller von gasbetriebenen Kraft-Wärme-Kopplungs-(KWK)-Anlagen, hat von der Stadtwerk Haßfurt GmbH einen Auftrag zur Lieferung einer rein Wasserstoff betriebenen KWK-Anlage erhalten. Gemeinsam mit dem Auftraggeber realisiert 2G damit ein Projekt, das wegweisend für die regenerative Energieversorgung im Verbund mit Wind- und Solarenergie ist. Wasserstoff verbrennt vollständig CO2-frei und nahezu ohne schädliche Emissionen. Damit ist Wasserstoff als Brennstoff nochmal deutlich umwelt- und klimafreundlicher als Erdgas.

Auch die bisher noch höheren Kosten und die schwierige Verfügbarkeit der Erzeugung von Wasserstoff werden in dem Projekt über die Nutzung der vor Ort regenerativ erzeugten Wind- und Solarenergie wirtschaftlich gelöst. Der Wasserstoff wird durch eine Power-to-Gas Anlage im Haßfurter Hafen produziert. Diese nutzt überschüssigen Strom aus dem Windpark im nahegelegenen Sailershäuser Wald zur Elektrolyse des Wassers. In der KWK- Anlage wird der Wasserstoff dann mit Wirkungsgraden von > 90 % bedarfsgerecht wieder zu Strom bzw. Wärme umgewandelt. Der Strom der KWK- Anlage wird in das Stromnetz der Stadt eingespeist. Die Wärme soll über ein noch zu errichtendes Wärmenetz von einer benachbarten Malzfabrik, einer Schule sowie einem Kindergarten abgenommen werden.

Die Wasserstoff-KWK-Anlagen von 2G sind ein wichtiger Baustein für den Ausgleich der volatilen Energieerzeugungskapazitäten durch Sonne und Wind und können so einen wirtschaftlichen Beitrag zur zukünftigen Versorgungssicherheit leisten - insbesondere vor dem Hintergrund der gewaltigen Erzeugungskapazitäten, die mit der Abschaltung der Atomkraftwerke bis zum Jahr 2022 (rund 13 % Erzeugungskapazität) und mit dem geplanten Kohleausstieg (rund 39 % Erzeugungskapazität) vom Netz gehen. Über das Power-to-Gas Verfahren kann überschüssiger Strom aus Wind und Solar in Form von Wasserstoff über lange Zeiträume kostengünstig im bereits vorhandenen Erdgasnetz und in Tanks gespeichert und später bei Bedarf wieder rückverstromt werden. Wasserstoff-KWK-Anlagen stellen damit im Verbund mit regenerativen Erzeugern Regelenergie bereit.

Technisch ist es 2G mit nur leichten Anpassungen eines Standard-Erdgas-Moduls gelungen, die hocheffiziente Nutzung von Wasserstoff kostensensitiv zu ermöglichen. Im Vergleich zu einem gleichen Grundmotor wird ohne jeglichen Ausstoß von CO2 eine elektrische Leistung von 168 kW im Wasserstoffbetrieb erreicht (Erdgas: 210 kW). Der mechanische Motorwirkungsgrad ist aufgrund der schnellen Verbrennung von Wasserstoff höher als der des Erdgas betriebenen BHKWs. Durch die Verwendung von Standardkomponenten sind die Wasserstoff-BHKWs bereits heute nur geringfügig teurer als eine vergleichbare, Erdgas betriebene Anlage.

Die Wasserstoffmodule stellen eine sinnvolle Ergänzung der bestehenden 2G-Produktpalette dar und unterstützen die strategische Ausrichtung des Unternehmens, Erzeugungseinheiten für Regel - und Ausgleichsenergie herzustellen. Die Wasserstoff-Technologie von 2G eignet sich ebenfalls für andere, hoch wasserstoffhaltige Gase, auch der Einsatz mit variablen (Erd-)Gasmischungen ist unproblematisch.

Über 2G Energy AG Die 2G Energy AG ist ein international führender Full-Service-Anbieter von Kraft-Wärme-Kopplungs-Anlagen (KWK) mit einer elektrischen Leistung zwischen 20 kW und 2.000 kW, die zur dezentralen Erzeugung und Versorgung von Strom und Wärme eingesetzt werden. Ihre Technologieführerschaft baut 2G durch kontinuierliche Forschungs- und Entwicklungsarbeit sowohl in der Gasmotorentechnologie für Erdgas-, Biogas- und Synthesegas-Anwendungen (z.B. Wasserstoff) als auch in der spezifischen Softwareentwicklung konsequent aus. Insbesondere dieses Leistungsspektrum auf der Grundlage tausender realisierter Anlagen differenziert 2G deutlich vom Wettbewerb.

2G profitiert von globalen Langfristtrends, die effiziente und leistungsfähige Energielösungen immer wichtiger machen. Dazu zählt die steigende Energienachfrage bei gleichzeitiger Notwendigkeit, schonend mit den natürlichen Ressourcen umzugehen. Des Weiteren ist die von 2G konsequent umgesetzte Digitalisierung im zukünftigen Strommarktdesign der Energiewende im Verbund mit den Erzeugern aus Sonne und Wind, Biogas und Erdgas ein unverzichtbares, systemrelevantes Element und stellt eine hohe Markteintrittshürde für Wettbewerber dar.

Die gleichzeitige Erzeugung von mechanischer Energie und Nutzwärme macht die KWK-Technologie effizienter und klimafreundlicher als konventionelle Methoden der Energieerzeugung. Mit ihr werden im Vergleich zur herkömmlichen Stromerzeugung bis zu 40 Prozent an Primärenergie gespart bei um bis zu 60 Prozent verringerten CO2 bzw. NOx-Emissionen. Somit profitieren 2Gs Kunden konsequent von ökonomisch und ökologisch hoch vorteilhaften Innovationen, die eine schnelle Amortisation sowie umfangreiche Mehrwerte ermöglichen.

2G beschäftigt rund 600 Mitarbeiter, die am Hauptsitz in Heek, Deutschland, in St. Augustine, USA und fünf weiteren europäischen Standorten tätig sind. Insgesamt ist das Unternehmen in 31 Ländern aktiv und erwirtschaftete im Geschäftsjahr 2017 Umsätze von 189,4 Mio. EUR. 2G wurde 1995 gegründet und ist seit 2007 börsennotiert. Die Aktie der 2G Energy (ISIN DE000A0HL8N9) ist im Segment "Scale" der Frankfurter Wertpapierbörse einbezogen. Das Grundkapital beträgt 4.430.000 Euro, eingeteilt in 4.430.000 Aktien. Per Juni 2018 hielten die Unternehmensgründer Christian Grotholt und Ludger Gausling 53,3 % der Anteile, der Freefloat lag bei 46,7 %.

