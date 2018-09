2G Energy AG steigert den Konzernumsatz im ersten Halbjahr 2018 deutlich um 16,3 % auf 84,1 Mio. Euro; Ergebnis verbessert sich um 1,6 Mio. Euro.

2G Energy AG, DE000A0HL8N9

- Konzernumsatz wächst auf 84,1 Mio. Euro (1. HJ 2017: 72,4 Mio. Euro); Gesamtleistung wird um 10,6 % auf 94,5 Mio. Euro gesteigert (1. HJ 2017: 85,5 Mio. Euro).

- Ergebniskennzahlen erheblich verbessert: EBIT mit 1,1 Mio. Euro deutlich positiv (1. HJ 2017: -0,5 Mio. Euro).

- Weiterhin sehr lebhafter Auftragseingang in Höhe von 124,1 Mio. Euro zum 31. August (Vorjahr: 94,0 Mio. Euro) sichert Vollauslastung bis mindestens zum Ende des ersten Quartals 2019.

Heek, 27. September 2018 - Die 2G Energy AG (ISIN DE000A0HL8N9), einer der international führenden Hersteller von gasbetriebenen Kraft-Wärme-Kopplungs-(KWK)-Anlagen, blickt auf ein sehr erfolgreiches erstes Halbjahr 2018 zurück. Bei einem um 16,3 % erhöhten Konzernumsatz sowie einer um 10,6 % gestiegenen Gesamtleistung konnte das Ergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT) substanziell um 1,6 Mio. Euro auf 1,1 Mio. Euro verbessert werden. Erstmals seit dem Jahr 2012 wurde damit bereits im branchentypisch eher schwächeren ersten Halbjahr ein positives Ergebnis erzielt.

Infolge positiver Effekte aus dem Lead to Lean-Projekt wurden die Aufwandsquoten gesenkt und die Saisonalität des Geschäftes deutlich vermindert. 2G reduzierte die Materialaufwandsquote gegenüber dem Vorjahr im ersten Halbjahr 2018 von 69,6 % auf 68,4 %, gleichzeitig konnte der Anstieg des Personalaufwands auf moderate 5,8 % begrenzt werden, so dass die Personalaufwandsquote von 18,9 % auf 18,1 % gesenkt wurde.

Service-Geschäft trägt zu fast 50 % zum Konzernumsatz bei Im ersten Halbjahr 2018 entfielen von den Umsätzen in Höhe von insgesamt 84,1 Mio. Euro 54,0 % (1. HJ 2017: 56,0 %) auf den Absatz von KWK-Anlagen und 46,0 % (1. HJ 2017: 44,0 %) auf das Servicegeschäft. Hierbei wurden 24,2 % (1. HJ 2017: 22,4 %) der Service - Umsatzerlöse und 46,0 % (1. HJ 2017: 55,0 %) der Umsatzerlöse aus dem Verkauf von KWK-Anlagen im Ausland erzielt. Über den weiteren internationalen Ausbau des Partnernetzwerkes soll die Diversifizierung und damit die Verringerung der Abhängigkeit von einzelnen Märkten weiter vorangetrieben werden.

Auftragseingang weiterhin deutlich über Vorjahresniveau In seinem Ausblick geht der Vorstand aufgrund der sehr lebhaften Kundennachfrage weiterhin von einem deutlichen Wachstum aus. So ist der Auftragseingang in den ersten 8 Monaten um 32,0 % auf 124,1 Mio. Euro (Vorjahr: 94,0. Euro) und der Auftragsbestand um 31,7 % auf 161,6 Mio. Euro (Vorjahr: 122,7 Mio. Euro) gestiegen. Hierbei ist in den Zahlen zum Auftragseingang und -bestand nur das KWK-Neuanlagen- Geschäft und nicht das Service-Geschäft enthalten.

Eine besonders starke Nachfrage verzeichnete die 2G Energy AG auf dem deutschen Markt mit einem um 25,8 Mio. Euro auf 81,7 Mio. Euro erhöhten Auftragseingang. Hier wurden überwiegend Biogas betriebene KWK-Anlagen im Rahmen der Flexibilisierung von bestehenden Biogasanlagen und der Erhöhung der installierten Leistung abgesetzt. Im Ausland akquirierte der Konzern Aufträge in Höhe von 42,4 Mio. Euro, entsprechend einem Anstieg von 11,5 %.

Prognose bestätigt Auf der Grundlage der sehr positiven Unternehmensentwicklung im bisherigen Jahresverlauf und der lebhaften Auftragseingänge sieht sich der Vorstand in seiner bisherigen Prognose bestätigt. Demnach geht er davon aus, im laufenden Geschäftsjahr 2018 Umsätze in einer Bandbreite von 180 Mio. Euro bis 210 Mio. Euro und eine EBIT-Marge von 3,5 bis 5,5 % zu erzielen. Im Geschäftsjahr 2017 hatte die 2G Energy AG bei Umsätzen von 189,4 Mio. Euro ein EBIT von 7,3 Mio. Euro entsprechend einer EBIT-Marge von 3,5 % erwirtschaftet.Download Halbjahresbericht Weitere Einzelheiten können dem Halbjahresbericht 2018 entnommen werden, der ab heute unter www.2-g.com (Investor Relations - Finanzpublikationen) abrufbar ist.

Über 2G Energy AG Die 2G Energy AG ist ein international führender Full-Service-Anbieter von Kraft-Wärme-Kopplungs-Anlagen (KWK) mit einer elektrischen Leistung zwischen 20 kW und 2.000 kW, die zur dezentralen Erzeugung und Versorgung von Strom und Wärme eingesetzt werden. Ihre Technologieführerschaft baut 2G durch kontinuierliche Forschungs- und Entwicklungsarbeit sowohl in der Gasmotorentechnologie für Erdgas-, Biogas- und Synthesegas-Anwendungen (z.B. Wasserstoff) als auch in der spezifischen Softwareentwicklung konsequent aus. Insbesondere dieses Leistungsspektrum auf der Grundlage tausender realisierter Anlagen differenziert 2G deutlich vom Wettbewerb.

2G profitiert von globalen Langfristtrends, die effiziente und leistungsfähige Energielösungen immer wichtiger machen. Dazu zählt die steigende Energienachfrage bei gleichzeitiger Notwendigkeit, schonend mit den natürlichen Ressourcen umzugehen. Des Weiteren ist die von 2G konsequent umgesetzte Digitalisierung im zukünftigen Strommarktdesign der Energiewende im Verbund mit den Erzeugern aus Sonne und Wind, Biogas und Erdgas ein unverzichtbares, systemrelevantes Element und stellt eine hohe Markteintrittshürde für Wettbewerber dar.

Die gleichzeitige Erzeugung von mechanischer Energie und Nutzwärme macht die KWK-Technologie effizienter und klimafreundlicher als konventionelle Methoden der Energieerzeugung. Mit ihr werden im Vergleich zur herkömmlichen Stromerzeugung bis zu 40 Prozent an Primärenergie gespart bei um bis zu 60 Prozent verringerten CO2 bzw. NOx-Emissionen. Somit profitieren 2Gs Kunden konsequent von ökonomisch und ökologisch hoch vorteilhaften Innovationen, die eine schnelle Amortisation sowie umfangreiche Mehrwerte ermöglichen.

2G beschäftigt rund 600 Mitarbeiter, die am Hauptsitz in Heek, Deutschland, in St. Augustine, USA und fünf weiteren europäischen Standorten tätig sind. Insgesamt ist das Unternehmen in 31 Ländern aktiv und erwirtschaftete im Geschäftsjahr 2017 Umsätze von 189,4 Mio. EUR. 2G wurde 1995 gegründet und ist seit 2007 börsennotiert. Die Aktie der 2G Energy (ISIN DE000A0HL8N9) ist im Segment "Scale" der Frankfurter Wertpapierbörse einbezogen. Das Grundkapital beträgt 4.430.000 Euro, eingeteilt in 4.430.000 Aktien. Per Juni 2018 hielten die Unternehmensgründer Christian Grotholt und Ludger Gausling 53,3 % der Anteile, der Freefloat lag bei 46,7 %.

Termine 2018 26. November 2018 Q3 Kennzahlen und Geschäftsentwicklung 26.-27. November 2018 Deutsches Eigenkapitalforum 2018, Frankfurt am Main 4.-5. Dezember 2018 Midcap Event, Genf

IR-Kontakt 2G Energy AG Benzstr. 3, 48619 Heek Telefon: +49 (0) 2568 93 47-2795 E-Mail: ir@2-g.de Internet: www.2-g.de

Sprache: Deutsch Unternehmen: 2G Energy AG Benzstr. 3 48619 Heek

Deutschland Telefon: +49 (0)2568-9347-0 Fax: +49 (0)2568-9347-15 E-Mail: service@2-g.de Internet: www.2-g.de ISIN: DE000A0HL8N9 WKN: A0HL8N Indizes: Scale 30 Börsen: Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Frankfurt (Scale), Stuttgart, Tradegate Exchange Ende der Mitteilung DGAP News-Service

