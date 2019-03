3sat-Preis für Theaterregisseur Ersan Mondtag beim 56. Theatertreffen

Mainz - - Querverweis: Bildmaterial ist abrufbar unter http://www.presseportal.de/bilder - Der Theaterregisseur Ersan Mondtag erhält den mit 10 000 Euro dotierten 3sat-Preis beim diesjährigen Berliner Theatertreffen für seine Inszenierung "Das Internat" am Schauspiel Dortmund. "Ersan Mondtag zeigt ...

Der Theaterregisseur Ersan Mondtag erhält den mit 10 000 Euro dotierten 3sat-Preis beim diesjährigen Berliner Theatertreffen für seine Inszenierung "Das Internat" am Schauspiel Dortmund. "Ersan Mondtag zeigt sich in 'Das Internat' einmal mehr als bildmächtiger Regisseur, der gekonnt mit den Ängsten der Zuschauer spielt. Märchen- und Horrormotive und ihre vielfältigen Assoziationsmöglichkeiten verknüpft er zu einer spektakulären Feier des Unheimlichen. Kongenial verbindet er Regie, Bühne und Kostüm zu einer Installation der Angst, einem Diorama der Unterdrückung", urteilte die Jury. Die öffentliche Verleihung des 3sat-Preises findet im Rahmen des 56. Theatertreffens am Samstag, 4. Mai 2019, um 11.30 Uhr im Haus der Berliner Festspiele statt.

Seit 1997 vergibt 3sat als Medienpartner des Berliner Theatertreffens jährlich den 3sat-Preis für eine künstlerisch innovative Leistung an eine/n oder mehrere Künstlerinnen und Künstler aus dem Kreis der eingeladenen Ensembles. Bisherige Preisträgerinnen und Preisträger waren unter anderen Wibke Puls, Milo Rau, Herbert Fritsch, Sandra Hüller und Christoph Schlingensief. Der Jury gehören an: Daniel Richter, leitender Dramaturg des Theatertreffens, Shirin Sojitrawalla, Theaterkritikerin und Mitglied der Theatertreffen-Jury, und Wolfgang Horn, Redakteur in der ZDF-Redaktion Musik und Theater.

Ersan Mondtag wurde 1987 in Berlin geboren und arbeitet zwischen den Feldern Theater und Musik, Performance und Installation. Er inszenierte unter anderem am Thalia Theater Hamburg, am Berliner Ensemble, am Maxim Gorki Theater, am Theater Bern, am Schauspiel Köln und an den Münchner Kammerspielen. Mit seinem Stück "Tyrannis" (Staatstheater Kassel) wurde Mondtag zum Theatertreffen 2016 eingeladen. Seine Inszenierung "Die Vernichtung", die am Theater Bern produziert wurde, brachte ihm die zweite Theatertreffen-Einladung ein.

Leider kann die Produktion "Das Internat", die sich seit Juli 2018 nicht mehr im Spielplan des Schauspiel Dortmund befindet, aufgrund von Schwierigkeiten bei der Termin- und Spielstättenfindung nicht gezeigt werden. Das Theatertreffen und das Schauspiel Dortmund haben gemeinsam alle verfügbaren Optionen geprüft. Die Beteiligten bedauern sehr, dass keine Aufführungen im Festival möglich sind.

In seinem Programm präsentiert 3sat drei "Starke Stücke" aus den zehn zum Theatertreffen eingeladenen bemerkenswerten Inszenierungen: "Tartuffe oder Das Schwein der Weisen" vom Theater Basel (Samstag, 4. Mai 2019, 20.15 Uhr), "Erniedrigte und Beleidigte" vom Staatsschauspiel Dresden (Samstag, 11. Mai 2019, 20.15 Uhr) und "Persona" vom Deutschen Theater Berlin (Samstag, 18. Mai 2019, 20.15 Uhr).

