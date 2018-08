3W Power S.A. / AEG Power Solutions: 3W Power / AEG Power Solutions veröffentlicht das Ergebnis der Optionsrechtsausübung und die vorzeitige Kündigung ihrer Anleihen

3W Power S.A. / AEG Power Solutions, LU1072910919

Veröffentlichung einer Insiderinformation gemäß Art. 17 Absatz 1 der Verordnung (EU) 596/2014 über Marktmissbrauch (Marktmissbrauchsverordnung)

Ad-hoc 3W Power / AEG Power Solutions: 3W Power / AEG Power Solutions veröffentlicht das Ergebnis der Optionsrechtsausübung und die vorzeitige Kündigung ihrer AnleihenLuxemburg / Zwanenburg, Niederlande - 28. August 2018. 3W Power S.A., die Holding-Gesellschaft der AEG Power Solutions Gruppe, gibt das Ergebnis des Bezugsangebots und der Ausübung von Erwerbsrechten durch die Gläubiger ihrer beiden Unternehmensanleihen (ISIN: DE000A1ZJZB9 und DE000A1Z9U50) sowie die vorzeitige Kündigung dieser beiden Anleihen bekannt. Innerhalb des Ausübungszeitraums vom 1. August bis zum 22. August 2018 haben Gläubiger, die ca. 93,5% (ISIN: DE000A1Z9U50) bzw. 55,5% (ISIN: DE000A1ZJZB9) der beiden Unternehmensanleihen vertreten, von ihren Erwerbsrechten (unbedingte Optionsrechte und Übererwerbsrechte) Gebrauch gemacht und im Zuge dessen auch ihre Schuldverschreibungen an die Abwicklungsstelle geliefert und auf deren Rückzahlung verzichtet; die gelieferten Schuldverschreibungen werden umgehend entwertet. Insgesamt war das für die Bedienung der Erwerbsrechte der Anleihegläubiger zur Verfügung stehende, genehmigte Kapital in Höhe von EUR 7.570.787 um ca. EUR 4 Mio. überzeichnet. Die Kapitalerhöhung von EUR 400.000 um EUR 7.570.787 auf EUR 7.970.787 kann somit wie geplant noch diese Woche umgesetzt werden; das Gleiche gilt für die finale Abwicklung der Optionsrechtsausübung. Als letzten, für den erfolgreichen Abschluss der Restrukturierung erforderlichen Schritt hat die Gesellschaft heute beschlossen, sämtliche der noch ausstehenden Schuldverschreibungen 2015/2020 (ISIN: DE000A1Z9U50) gemäß § 6 Abs. 2 der Anleihebedingungen sowie sämtliche der noch ausstehenden Schuldverschreibungen 2014/2019 (ISIN: DE000A1ZJZB9) gemäß § 4(c) der Anleihebedingungen, jeweils insgesamt und vorzeitig zum 31. August 2018 zu kündigen. Die entsprechenden Kündigungserklärungen werden heute u.a. auf der Internetseite der Gesellschaft (www.aegps.com) veröffentlicht. Die gekündigten und ausstehenden Schuldverschreibungen werden jeweils am Freitag, den 31. August 2018, zum Nennbetrag, also die Schuldverschreibungen 2015/2020 (ISIN: DE000A1Z9U50) in Höhe von EUR 100,- je Schuldverschreibung sowie die Schuldverschreibungen 2014/2019 (ISIN: DE000A1ZJZB9) in Höhe von EUR 5,- je Schuldverschreibung, zurückgezahlt.

Ende der Mitteilung Über 3W Power/AEG Power Solutions: 3W Power S.A. mit Sitz in Luxemburg ist die Holding der AEG Power Solutions Group. Die Unternehmensgruppe hat ihre Zentrale in Zwanenburg, Niederlande. AEG Power Solutions ist ein führender Anbieter von unterbrechungsfreien Stromversorgungssystemen (USV) und Lösungen für industrielle, kommerzielle, erneuerbare und dezentrale Energiemärkte weltweit. Das Unternehmen verfügt über Hauptproduktionsstandorte in Frankreich, Spanien, Deutschland, Singapur und China sowie Vertriebs- und Servicestandorte in 14 Ländern.

Für weitere Informationen besuchen Sie www.aegps.com

Diese Mitteilung stellt weder ein Kauf-, Verkaufs- oder Tauschangebot für Wertpapiere von 3W Power noch eine Aufforderung zum Kauf, Verkauf oder Tausch solcher Wertpapiere dar. Die Mitteilung enthält zukunftsbezogene Aussagen, zu denen unter anderem Angaben gehören, die unsere Erwartungen, Absichten, Prognosen, Schätzungen und Annahmen zum Ausdruck bringen. Diese zukunftsbezogenen Aussagen basieren auf einer angemessenen Bewertung und Einschätzung durch die Geschäftsführung, unterliegen aber Risiken und Unsicherheiten, die außerhalb des Einflussbereichs von 3W Power liegen und grundsätzlich schwierig vorherzusagen sind. Die Geschäftsführung und das Unternehmen können und werden unter keinen Umständen eine Garantie für künftige Ergebnisse oder Erträge von 3W Power übernehmen. Die tatsächlichen Ergebnisse von 3W Power können erheblich von den in den zukunftsbezogenen Aussagen tatsächlich oder implizit enthaltenen Angaben abweichen. Daher werden Investoren davor gewarnt, die in dieser Mitteilung enthaltenen zukunftsbezogenen Aussagen als Grundlage für ihre Investitionsentscheidungen in Bezug auf 3W Power zu verwenden. 3W Power übernimmt keinerlei Verpflichtung, in dieser Mitteilung gemachte zukunftsbezogene Aussagen zu aktualisieren oder zu korrigieren.

