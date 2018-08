4K 4Charity Fun Run gibt Start der Anmeldungsfrist für IBC2018 bekannt

Wie AWS Elemental, ein Unternehmen der Gruppe Amazon Web Services (AWS), heute bekannt gab, wird die fünfte Ausgabe des jährlich stattfindenden 4K 4Charity Fun Run im Rahmen der IBC Show am Samstag, 15. September, um 7.00 Uhr im Amstelpark in Amsterdam stattfinden. Die Anmeldung ist ab sofort auf https://4k4charity.com/ibc möglich.

unterstützt, eine globale Bildungsorganisation die unterrepräsentierte junge Menschen fördert und bei ihrer Entwicklung zu Innovatoren und Führungskräften in den Bereichen Ingenieurswesen und Technologie begleitet. Mit den Programmen „Curiosity Machine AI Family Challenge“ und „Technovation“ führt Iridescent benachteiligte Bevölkerungsschichten an neue Technologien heran und hilft ihnen, diese Technologien zur Lösung ihrer Alltagsprobleme einzusetzen.

Die 4K 4Charity at IBC Show 2017 verzeichnete Spenden in Höhe von mehr als 39.000 US-Dollar von 540 Teilnehmern und 14 gewerblichen Sponsoren und ist damit die bisher erfolgreichste 4K 4Charity at IBC Show. Zu den bestätigten Sponsoren der IBC2018 gehören Cisco Systems, Inc., Arqiva, Verimatrix, Dolby Laboratories, Brightcove, Irdeto, ChyronHego, SVG Europe, der Munson-Simu Gift Fund (zu Ehren von Sam Blackman) und Raz PR.

„Die Förderung von Vielfalt und Inklusion in der Medien- und Unterhaltungsbranche bedeutet, die nächste Generation von Technologieexperten auszubilden und zu unterstützen sowie Organisationen aufzubauen, die Zukunftsperspektiven für alle bieten“, so Laura Barber von AWS Elemental und Mitbegründerin des 4K 4Charity Fun Run. „Wir freuen uns auf das diesjährige Treffen der Technologie-Community bei der IBC Show und sind dankbar über deren Unterstützung von Stichting NewTechKids und Iridescent und deren Arbeit für benachteiligte Kinder.“

Für die Anmeldung zum 4K 4Charity Fun Run at IBC Show oder nähere Informationen über Sponsoring, besuchen Sie https://4k4charity.com/ibc.

Um zu erfahren, wie Spenden von 4K 4Charity die Organisation Stichting NewTechKids dabei helfen, die Informatikausbildung für Kinder in den Niederlanden zu fördern, lesen Sie http://stichtingnewtechkids.org/apply-now-free-computer-science-teacher-training-program/.

