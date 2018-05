4SC AG, DE000A14KL72

4SC AG: 9 anstehende Konferenzen und Roadshows

Planegg-Martinsried, 22. Mai 2018 - Die 4SC AG (4SC, FWB Prime Standard: VSC) gab heute ihre Teilnahme an anstehenden Konferenzen und Roadshows bekannt. Das Management und die Wissenschaftler der 4SC stehen bei diesen Veranstaltungen für Einzelgespräche zur Verfügung.

Wien Non Deal Roadshow

22.05.18 Wien, Österreich

American Society of Clinical Oncology (ASCO) Annual Meeting 2018

01.06. - 05.06.18 Chicago, Illinois, USA

2018 BIO International Convention

04.06. - 07.06.18 Boston, MA, USA

Quirin Champions Conference 2018

07.06.18 Frankfurt am Main, Deutschland

London Non Deal Roadshow

14.06.18 London, UK

Paris Non Deal Roadshow

15.06.18 Paris, Frankreich

8th European Post-Chicago Melanoma / Skin Cancer Meeting Results and Interpretations of ASCO Presentations 2018: Interdisciplinary Global Conference on News in Melanoma / Skin Cancer

28.06. - 29.06.18 München, Deutschland

EACR 2018 - 25th Biennial Congress of the European Association for Cancer Research

30.06. - 03.07.18 Amsterdam, Niederlande

Cancer Epigenetic Therapies Conference

05.07. - 06.07.18 Neapel, Italien

Über 4SC

Das biopharmazeutische Unternehmen 4SC AG entwickelt niedermolekulare Medikamente, die Krebskrankheiten mit hohem medizinischen Bedarf bekämpfen. Diese Medikamente sollen den Patienten innovative Behandlungsmöglichkeiten bieten, die verträglicher und wirksamer sind als bestehende Therapien und eine bessere Lebensqualität bieten.

Die 4SC-Pipeline ist durch ein umfangreiches Patentportfolio geschützt und umfasst vielversprechende Medikamentenkandidaten in verschiedenen Phasen der präklinischen und klinischen Entwicklung: Resminostat, 4SC-202 und 4SC-208.

4SC geht für künftiges Wachstum und Wertsteigerung Partnerschaften mit Pharma- und Biotechnologie-Unternehmen ein und wird zugelassene Medikamente in ausgewählten Regionen schließlich eventuell auch selbst vermarkten.

4SC hat seinen Hauptsitz in Planegg-Martinsried bei München, Deutschland. Das Unternehmen beschäftigt 48 Mitarbeiter (Stand: 31. März 2018) und ist im Prime Standard der Frankfurter Wertpapierbörse notiert (FSE Prime Standard: VSC; ISIN: DE000A14KL72).

Zukunftsbezogene Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält bestimmte zukunftsbezogene Aussagen, die Risiken und Unsicherheiten beinhalten und der Einschätzung von 4SC zum Veröffentlichungszeitpunkt entsprechen. Derartige zukunftsbezogene Aussagen stellen weder Versprechen noch Garantien dar, sondern sind abhängig von zahlreichen Risiken und Unsicherheiten, von denen sich viele der Kontrolle von 4SC entziehen, und die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse erheblich von denen abweichen, die in diesen zukunftsbezogenen Aussagen in Erwägung gezogen werden. 4SC übernimmt ausdrücklich keine Verpflichtung, zukunftsbezogene Aussagen hinsichtlich geänderter Erwartungen oder hinsichtlich neuer Ereignisse, Bedingungen oder Umstände, auf denen diese Aussagen beruhen, zu aktualisieren oder zu revidieren.

Kontakt

Dr. Anna Niedl Corporate Communications & Investor Relationsanna.niedl@4sc.com +49 89 700763-66

