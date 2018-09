9. Auflage der Tour of China 2018 beendet

Die sechzehntägige Tour of China 2018 endete mit der 13. Etappe am 23. September in Anshun, Provinz Guizhou. Sieger dieser Etappe war Jakub Mareczko vom Team Wilier Triestina – Selle Italia. Das Rundstreckenrennen in Anshun mit einer Länge von 127,8 km umfasste zwei Sprints und zwei Bergwertungen der Kategorie 4.

The riders are crossing the finishing line. (Photo: Business Wire)

Das Rennen blieb aufgrund der kaum abweichenden Ergebnisse der Rennfahrer nach der 12. Etappe aufregend und unvorhersehbar. Selbst nach 40 km bildete sich noch keine Ausreißergruppe, obwohl seit Beginn des Rennens immer wieder Fahrer versucht hatten, sich vom Hauptfeld zu lösen.

Während das Hauptfeld das hohe Tempo beibehielt, setzte sich Luke Mudgway vom H&R Block Pro Cycling Team an die Spitze der Ausreißergruppe und fuhr einen Vorsprung von 1 Minute 50 Sekunden heraus. Dieser Vorsprung schwand jedoch allmählich, als die Fahrer im Hauptfeld auf den letzten 30 Kilometern eine Aufholjagd starteten und 2 Kilometer vor dem Ziel die Ausreißergruppe schließlich stellten.

Mareczko überquerte im Gruppensprint als Erster die Ziellinie und erreichte eine Endzeit von 2 Stunden, 30 Minuten und 50 Sekunden. Kaden Groves von Mitchelton-Bikeexchange und Andrii Kulyk vom Beijing XDS-Innova Cycling Team fuhren auf den zweiten bzw. dritten Platz.

Die TOC II wurde mit großem Interesse verfolgt. Bei der Einzelwertung ging das gelbe Trikot an Alejandro Marque von Sporting/Tavira; Kaden Groves von Mitchelton-Bikeexchange erkämpfte sich das blaue Trikot und Christofer Jurado Lopez von Trevigiani Phonix Hemus 1896 beendete das Turnier mit dem gepunkteten Trikot des Bergsiegers. Jiang Zhihui, ebenfalls von MBE, behielt das weiße Trikot – die höchste Auszeichnung für Fahrer im Bereich Greater China. In der Teamklassifizierung sichere sich das australische Team Bennelong Swisswellness den ersten Platz, während MBE sowohl als bestes chinesisches als auch als bestes asiatisches Team ausgezeichnet wurde.

Die 9. Auflage der Tour of China (I&II) 2018 stand unter der Schirmherrschaft der Chinese Cycling Association mit Genehmigung des State General Sports Administration (China). Das von China Olympic Sports Industry Co.Ltd. organisierte Rennen führte durch fünf Provinzen und eine Stadt in Südchina. Mit Zhong Tianshi, dem olympischen Champion im Bahnradfahren, als Botschafter fand das Rennen große Unterstützung durch Regierungsbehörden vor Ort und den Partner Buick.

