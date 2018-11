12.11.2018 - 11:36 Uhr „A Child of Our Time” in der Markuskirche

Eine Geschichtsstunde mit Nachhall: Die Messiaskantorei singt Michael Tippetts Oratorium „A Child of Our Time” in der Markuskirche. Den vollständigen Artikel auf www.haz.de lesen. Zum Nachrichtenüberblick