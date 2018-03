31.03.2018 - 20:01 Uhr A League of Their Own: Amazon plant eine Serienadaption des Baseballfilms

Der nächste Film aus den 90ern wird zur Serie. Amazon entwickelt eine Comedy zu A League of Their Own aka Eine Klasse für sich. Broad-City-Star Abbi Jacobson und Will Graham, Executive Producer von Mozart in the Jungle, stehen hinter dem Projekt.