A Show of Stars im COEX:Das C-Festival 2018, die größte urbane Kulturveranstaltung Koreas, öffnet am 2. Mai ihre Tore

Das C-Festival 2018, das größte urbane Kulturfestival Koreas, findet vom 2. (Mi.) bis 6. (So.) Mai im COEX und auf dem Messegelände statt.

• Unter dem Programmpunkt „Star of Super-Scale Show“ (Star der Megashow) werden die britische Aerial-Art-Performance Dream Engine, die Stage Object Performance und eine spezielle K-Pop-Performance präsentiert. Für die K-Pop-Performance wurden unter anderem die bekannten Pop-Idole Chiyul Hwang, MONSTA-X und Comic Girls angekündigt. (C-Choice)

• Der „Star of Family“ (Star der Familie) bietet am Kindertag freien Eintritt für Familien zu „Pang Kids Pong“ und „Tanky Family Space“ mit einem Spielplatz zum Thema Weltraumforschung. Bei „Walking the Starry Way“ werden Kunstwerke verschiedener junger Künstler ausgestellt. (Play C)

• Der „Star of Culture and Arts“ (Star der Kultur und Kunst) zeigt verschiedene kulturelle Erlebnisse mit einem speziellen Pop-Art-Pavillon und Veranstaltungen wie dem Design Festa und dem Analo9lab-Erlebnis. Zu den kulturellen Veranstaltungen gehören das Korea-Thai-Fest, mit dem der 60. Jahrestag der bilateralen Beziehungen zwischen Korea und Thailand gefeiert wird, das arabische Kulturerlebnis, an dem 13 arabische Nationen teilnehmen, und eine der besten Kochschulen Japans, die die traditionelle Hatori-Küche präsentiert. Die Teilnehmer können auch an einem Werbestand aus dem Stadtbezirk Gangnam Halt machen oder dem roten Teppich und der Preisverleihung des Baeksang Arts Award beiwohnen. (Art&Culture C)

• Der „Star of Music“ (Star der Musik) präsentiert Indie-Musiker aus Korea, Japan, der Mongolei, Taiwan und Thailand auf einer speziell errichteten Musikbühne. Fünf Teams von Indie-Musikern und 25 Teams junger Musiker verschiedenster Genres wie Rock, EDM und Hip-Hop werden auftreten. (Music C)

• Der „Star of Taste“ (Star des Geschmacks) wird das Mega-Food-Festival „Eat the Seoul“ und auch das „Great Korean Beer Festival“, Koreas größtes koreanisches Bierfestival, beherbergen. Die Besucher können die koreanische, westliche und japanische Küche, einschließlich Desserts, mit Craft-Bier, Wein und traditionellen koreanischen Spirituosen, im Freien genießen. Begleitet werden die köstlichen kulinarischen Angebote von der „Night of Latin Culture“ (Nacht der lateinamerikanischen Kultur) und einer Line-Dance-Performance. (Market C)

• Im Rahmen des „Star of Communication“ (Star der Kommunikation) finden Insight Talks mit speziellen Gastreferenten zur Zukunft der Medien statt. Außerdem finden Offline-Vorführungen populärer Inhalte der Neuen Medien und eine spezielle Talkshow statt. (Media C)

• Im Rahmen des „Star of Story“ (Star der Geschichte) werden Autoren der Schreibplattform Kakao Brunch präsentiert, die Vorträge zu verschiedenen Inhalten rund um das C-Festival anbieten. (Story C)

Das C-Festival 2018 wird vom Außenministerium (Minister Kyunghwa Kang), der Königlich Thailändischen Botschaft, Seoul (Botschafter Singtong Lapisatepun), dem Stadtbezirk Gangnam (stellvertretender Bürgermeister Yoonjoon Joo), der Korea International Trade Association und dem COEX MICE Cluster Committee (Vorsitzender Taekyu Son) ausgerichtet und von COEX präsentiert.

Das mittlerweile zum vierten Mal stattfindende C-Festival ist Koreas größte privat-öffentliche MICE-Initiative mit speziellen Performances, Ausstellungen und interaktiven Erlebnissen. Dieses Total-Content-Festival zieht jedes Jahr über eine Million Besucher an.

Das C-Festival wurde kürzlich mit dem Best TV Grand Price im koreanischen Wettbewerb des IFEA Pinnacle Award 2017, auch bekannt als Oscar der Festivals, ausgezeichnet, was die Erwartungen an das diesjährige Festival noch erhöht.

Das C-Festival auf YouTube:

https://www.youtube.com/channel/UCWzGxzgYvRKANa8G8ZNxEVw

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

