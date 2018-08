Aareal Bank AG: Marc Oliver Heß wird neuer Finanzvorstand der Aareal Bank

Aareal Bank AG, DE0005408116

Marc Oliver Heß wird neuer Finanzvorstand der Aareal Bank

Wiesbaden, 21. August 2018 - Der Aufsichtsrat der Aareal Bank AG hat Marc Oliver Heß mit Wirkung zum 1. Oktober 2018 zum Ordentlichen Vorstandsmitglied bestellt. Er übernimmt im Führungsgremium der Aareal Bank die Position des Finanzvorstands, die bisher in Personalunion vom Vorstandsvorsitzenden Hermann J. Merkens ausgefüllt wird. Zusätzlich soll Heß den Bereich Treasury übernehmen und damit künftig auch die Beziehungen zu den Fremdkapitalinvestoren pflegen. Die Verantwortung für den Bereich Investor Relations mit seinem Fokus auf Equity-Investoren verbleibt beim Vorstandsvorsitzenden.

Der 44jährige Heß war bis zu seinem Ausscheiden Ende März 2018 Chief Financial Officer der Deutschen Postbank AG; er bekleidete diese Position seit 2007. Nach Stationen bei der HVB Group und der Deutschen Post war Heß 2004 zu dem Bonner Institut gekommen, das heute zum Deutsche-Bank-Konzern gehört.

Die Aufsichtsratsvorsitzende der Aareal Bank, Marija Korsch, erklärte: "Wir freuen uns, dass wir mit Marc Oliver Heß einen sehr erfahrenen, dynamischen Finanzvorstand für unser Haus gewinnen konnten, der in der Branche und am Kapitalmarkt einen exzellenten Ruf genießt. Mit seiner Expertise wird er nach unserer Überzeugung einen wichtigen Beitrag dazu leisten, die kerngesunde finanzielle Basis der Aareal Bank Gruppe in einem anspruchsvollen Umfeld dauerhaft zu sichern. Zugleich dankt der Aufsichtsrat dem Vorstandsvorsitzenden Hermann J. Merkens dafür, dass er die Funktion des Chief Financial Officers in einer Phase des tiefgreifenden Wandels und wesentlicher Weichenstellungen für die Zukunft unseres Unternehmens in Personalunion weitergeführt hat. Künftig kann er sich noch stärker als bisher auf die strategische Weiterentwicklung der Aareal Bank Gruppe konzentrieren."

Der Vorstandsvorsitzende Hermann J. Merkens erklärte: "Ich freue mich sehr auf die Zusammenarbeit mit Marc Oliver Heß, der mit seiner Erfahrung und seinem Profil perfekt zu uns passt. Mit seiner Berufung und den geplanten Veränderungen im Ressortzuschnitt des Chief Financial Officers gewinnt das Vorstandsteam der Aareal Bank weiter an Schlagkraft und ist nun optimal aufgestellt, um die vor uns liegenden Herausforderungen gemeinsam zu meistern."

Aareal Bank Gruppe Die Aareal Bank Gruppe mit Hauptsitz in Wiesbaden ist ein führender internationaler Immobilienspezialist. Sie bietet smarte Finanzierungen, Software-Produkte sowie digitale Lösungen für die Immobilienbranche und angrenzende Industrien und ist auf drei Kontinenten - in Europa, Nordamerika und Asien - vertreten. Die Muttergesellschaft des Konzerns ist die im MDAX gelistete Aareal Bank AG. Unter ihrem Dach sind die Unternehmen der Gruppe in den Geschäftssegmenten Strukturierte Immobilienfinanzierungen und Consulting/Dienstleistungen gebündelt. Das Segment Strukturierte Immobilienfinanzierungen umfasst die Immobilienfinanzierungs- und Refinanzierungsaktivitäten der Aareal Bank Gruppe. Hier begleitet sie im Rahmen einer Drei-Kontinente-Strategie nationale und internationale Kunden bei ihren Immobilienprojekten in Europa, Nordamerika und Asien. Im Segment Consulting/Dienstleistungen bietet die Aareal Bank Gruppe Kunden in Europa aus der Immobilien- und Energiewirtschaft eine einzigartige Kombination aus spezialisierten Bankdienstleistungen, innovativen digitalen Produkten und Dienstleistungen zur Optimierung und Effizienzsteigerung ihrer Geschäftsprozesse.

