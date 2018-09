AbCellera schließt von DCVC Bio geführte Serie A-Finanzierungsrunde ab

AbCellera gab heute bekannt, dass es seine Serie-A-Finanzierungsrunde abgeschlossen hat, die von DCVC Bio geführt wurde. DCVC Bio ist ein Silicon Valley-Risikokapitalfonds, der sich auf Unternehmungen mit Technologiekompetenz an der Verbindung von künstlicher Intelligenz und Biotechnologie konzentriert. AbCellera wird die eingeworbenen 10 Mio. US-Dollar dafür verwenden, das Wachstum seines Geschäfts mit der Erforschung therapeutischer Antikörper zu forcieren. Darunter fallen Investitionen zum Aufbau von Kapazitäten und zur Integration von hochentwickelten technologischen Kompetenzen, die von Computerberechnungen über Protein-Engineering bis hin zu Immunrepertoire-Profiling reichen.

Véronique Lecault, AbCellera Co-Founder and Board Member

„Mit diesen Finanzmitteln verdoppeln wir den Einsatz auf unser Partnergeschäft, für das wir in den letzten 3 Jahren dreistelliges profitables Wachstum verzeichnen konnten. Mit DCVC Bio haben wir den idealen Finanzierungspartner gefunden, der uns dabei unterstützt, den Erfolg unserer Full-Stack-Antikörper-Erforschungs-Engine zu beschleunigen. Die Engine verbindet künstliche Intelligenz mit branchenführender Mikrofluid-Screening-Technologie,” so Carl Hansen, CEO von AbCellera.

Die Hochdurchsatz-Einzel-B-Zell-Screening-Plattform und Repertoire-Sequenzierungstechnologien von AbCellera ermöglichen die Erforschung von großen multidimensionalen Datensätzen zu wertvollen Antikörpersequenzen. AbCellera verwendet für ein breites Spektrum an Therapiemodalitäten Algorithmen des maschinellen Lernens und spezielle Datenvisualisierungs-Tools, um die Lead-Auswahl zu optimieren, die Erforschung zu beschleunigen und zuvor nicht zugängliche Targets erreichbar zu machen.

Im Rahmen der Investition sind John Hamer, Managing Partner bei DCVC Bio, und Véronique Lecault, Mitgründerin von AbCellera, Mitglieder des Board of Directors von AbCellera geworden. Doug Janzen tritt als Chairman of the Board zurück.

„Carl und sein Team haben die Art von Unternehmen aufgebaut, die wir gerne unterstützen. Sie treiben intern weiterhin Innovationen voran und können hochwertige Partner aus der gesamten Branche anziehen. Ihre bahnbrechende Erforschungs-Engine wird von branchenführenden Biotechnologieunternehmen eingesetzt und unterstützt sie dabei, ihre Programme schneller in Richtung Klinik voranzutreiben. Sie war bei einigen der schwierigsten therapeutischen Targets erfolgreich, mit denen Pharmaunternehmen weltweit konfrontiert werden. Der frische und interdisziplinäre Ansatz von AbCellera ist ein Beispiel für die in Hinblick auf Computerberechnungen bevorteilten Plattformen, nach denen wir suchen“, so Dr. John Hamer, Managing Partner bei DCVC Bio.

„Wir freuen uns, John Hamer und Véronique Lecault in das Board von AbCellera aufzunehmen“, so Hansen. „John bringt eine seltene Kombination von profundem wissenschaftlichem Know-how, betrieblicher Erfahrung und Finanzbeziehungen mit sich. Dank ihrer Fähigkeiten und Urteilskraft sowohl an der wissenschaftlichen als auch der geschäftlichen Front hat Véronique entscheidend zu unserem erfolgreichen Wachstum beigetragen. Ich möchte auch dem scheidenden Director Doug Janzen für seinen guten Rat und seine Führungskompetenz in den letzten fünf Jahren unseren herzlichen Dank aussprechen.”

AbCellera wurde 2012 auf der Grundlage einer an der University of British Columbia entwickelten Mikrofluid-Einzelzell-Technologie gegründet. Für AbCellera handelt es sich um die erste Finanzierungsrunde mit institutionellen Investoren. Bis dahin hatte sich das Unternehmen mit mehr als 30 Erforschungspartnerschaften, darunter Abschlüsse mit führenden globalen Pharmaunternehmen und Biotechnologiefirmen, selbst finanziert.

Über AbCellera Biologics Inc.

AbCellera ist ein privat geführtes Unternehmen, das im Rahmen von Partnerschaften therapeutische Antikörper der nächsten Generation erforscht und entwickelt. Die Einzelzellplattform von AbCellera integriert lückenlose Fähigkeiten zur Entdeckung therapeutischer Antikörper durch eine einzigartige Kombination von Technologien, darunter unternehmenseigene Impfungen, Mikrofluide, Hochdurchsatz-Bildgebung, Genomik, Berechnung und Laborautomation. Supertiefes Screening einzelner B-Zellen ermöglicht beispiellosen Zugang zu natürlichen Immunreaktionen und damit rapide Isolierung umfangreicher und vielfältiger Gruppen von hochwertigen Antikörperkandidaten aus jeglichen Spezies, einschließlich des Menschen.www.abcellera.com

About DCVCBio

DCVC Bio ist ein auf Computereinsatz in der Forschung fokussierter Biowissenschaften-Risikokapitalfonds innerhalb von DCVC (Data Collective), einem führenden Silicon Valley-Risikokapitalfonds mit Schwerpunkt künstliche Intelligenz und tiefe Technologie. DCVC Bio investiert in kreative Entrepreneure, die in Hinblick auf Computerberechnungen bevorteilte Biowissenschaftsunternehmen mit Forschungs- und Entwicklungstechnologie-Plattformen aufbauen, die die Erforschung von biowissenschaftlichen Produkten in den Bereichen Gesundheit, Lebensmittel und Landwirtschaft dramatisch beschleunigen können.

