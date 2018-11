25.11.2018 - 06:09 Uhr «Abkommen für eine hellere Zukunft»: May wirbt in offenem Brief an die Nation für Brexit-Einigung

Mit einem «Brief an die Nation» will Grossbritanniens Premierministerin Theresa May die Brexit-Kritiker im eigenen Land von der Vereinbarung mit der EU überzeugen. Den vollständigen Artikel auf blick.ch lesen. Zum Nachrichtenüberblick