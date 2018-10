ABLIC Inc., Der weltweit erste „ZCL™ Hall-IC“, der die Entwicklung und Produktion von bürstenlosen Gleichstrommotoren revolutionieren wird.

ABLIC Inc. (Präsident: Nobumasa Ishiai, Hauptsitz: Chiba City, Präfektur Chiba, nachfolgend: ABLIC genannt) hat einen ZCL™ Hall-IC (magnetischer Sensor) entwickelt, der die Entwicklung und Produktion von bürstenlosen Gleichstrommotoren verändern wird.

The World's First ZCL(TM) Hall IC Using a New Detection Methodology (Graphic: Business Wire)

Herkömmliche bipolare Hall-ICs erkennen nicht, ob ein Signal die 0 mT (Null Millitesla), den Übergang zwischen Südpol und Nordpol, überschreitet, und es dauert beim Erreichen des Detektionspunkts einige Zeit, bis das Ausgangssignal anliegt.

Aus diesem Grund ist ein präzises Design in der Entwicklungsphase der Anwendung erforderlich, da ansonsten durch die Toleranz bei der Positionierung des Sensors und die Toleranz des Sensors selbst die Motorleistung auf verschiedenste Weise beeinflusst werden kann.

Diese Schwäche der bipolaren Hall-ICs führt außerdem zu einem erhöhten Kalibrierungsaufwand in der Produktion.

ABLIC hat deshalb einen ZCL™ Hall-IC entwickelt, der eine ganz neue Detektionsmethode, weder unipolar noch bipolar, verwendet, um genau diese Probleme beim Einsatz von herkömmlichen Hall-ICs zu vermeiden. Der neue Hall-IC nutzt unsere proprietäre ZCL™-Technologie, die ein magnetisches Signal erkennt und ausgibt, sobald es 0 mT (Null Millitesla) erreicht.

Unser ZCL™ Hall-IC erhöht erheblich die Flexibilität beim Design von bürstenlosen Gleichstrommotoren und erlaubt einen wesentlich effizienteren Kalibrierungsprozess. Die Qualität der Anwendung wird definitiv verbessert, da die Leistung eines bürstenlosen Gleichstrommotors mit „ZCL™ Hall-ICs“ viel stabiler ist als jene mit herkömmlichen Hall-ICs.

[Hauptmerkmale]

1.

Der weltweit erste (*1) ZCL™ Hall-IC ist ein ein IC, bei dem eine neue innovative Methode zur Magnetfelderkennung zum Einsatz kommt, die weder auf dem unipolaren noch bipolaren Prinzip basiert.

2.

Der ZCL™ Hall-IC ist in der flachsten (*1) Gehäuseklasse der Welt verpackt!

Anwendungsbeispiele Leistungsfähige Haushaltsgeräte, die geräusch- und vibrationsarm arbeiten und dabei nur einen geringen Stromverbrauch haben sollen, oder über andere performante Steuerfunktionen verfügen. (Beispiel: Ventilatoren, Waschmaschinen, Klimaanlagen für den Innenraum, Staubsauger-Roboter, usw.) Motoren für Autos, Industriemotoren und sonstige Bereiche, die auf eine zuverlässige und geräuscharme Funktion angewiesen sind. (*1) Basierend auf unseren Studien, September 2018 (*2) ZCL™ steht für „Zero Crossing Latch“ (Nulldurchgangsverriegelung)

