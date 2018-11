ABLIC Inc. launcht kompakte LDO-Spannungsregler-Serie S-1318 mit weltweit niedrigsten Stromverbrauch von 95 nA

ABLIC Inc. (Präsident: Nobumasa Ishiai, Hauptsitz: Chiba City, Präfektur Chiba, nachstehend „ABLIC“) führte heute die kompakte LDO-Regler-Serie (*1) S-1318 mit sehr niedrigen Stromverbrauch für tragbare und IoT-Geräte ein.

Comparison of current consumption with our conventional product (Graphic: Business Wire)

Die neue S-1318 Serie erlaubt eine maximale Eingangsspannung von 5,5 V. Die wählbare Ausgangsspannung liegt im Bereich von 1,2 V–3,3 V bei einem Ausgangsstrom von 100mA. Der Stromverbrauch der S-1318 Serie liegt bei bloßen 95 nA, was einem Zehntel des Verbrauchs von unseren konventionellen Produkten entspricht. Deshalb gehört die S-1318 Serie weltweit zu den stromsparendsten Reglern (*2), mit der die Akkulaufzeit um bis zu 25 % gesteigert (*3) und damit die Betriebszeit batteriebetriebener Anwendungen erheblich verlängert werden kann. Zusätzlich vereinfacht das sehr kleine HSNT-4(1010-)Gehäuse (1,0 mm x 1,0 mm x 0,4 mm) des Reglers die Entwicklung von sehr kompakten Anwendungen.

Aufgrund der oben genannten Eigenschaften eignet sich die S-1318 Serie ideal für tragbare und IoT-Geräte, die für einen langen kontinuierlichen Batteriebetrieb einen sehr geringen Eigenstromverbrauch erfordern und meist sehr kompakte Bauformen haben.

(*1) LDO-Regler: Ein Spannungsregler, der auch bei geringer Potenzialdifferenz zwischen Eingang und Ausgang mit vernachlässigbarer Verlustleistung funktioniert und deshalb ein Schaltungsdesign mit erheblich reduzierter Wärmeentwicklung erlaubt.

(*2) Basierend auf unseren Untersuchungen, Stand Oktober 2018

(*3) Basierend auf unseren Testbedingungen

[Haupteigenschaften]

1. Bietet weltweit führenden Stromverbrauch von nur 95 nA

2. In kompaktem HSNT-4-(1010-)Gehäuse verfügbar

3. Reduzierter Stromverbrauch bei nur 2 nA im Ruhezustand

[Hauptspezifikationen]

- Ausgangsstrom: 100 mA

- Ausgangsspannung: 1,2 V, 1,8 V, 2,2 V, 2,3 V, 2,5 V, 2,8 V, 3,0 V, 3,3 V

- Eingangsspannung: 1,7 V bis 5,5 V

- Genauigkeit der Ausgangsspannung: ±1,0 % (Ta = 25 °C)

- Stromverbrauch im Betrieb: 95 nA typ.

- Stromverbrauch im Ruhezustand: 2 nA typ.

- Gehäuse

- SOT-23-5

- HSNT-4(1010)

Anwendungsbeispiele

- Kontinuierliche Stromversorgung für Activity Tracker, Smartwatches, brillenähnliche und andere tragbare und IoT-Geräte

