Abnehmen - Jedes einzelne Kilo zählt

Baierbrunn - - Querverweis: Audiomaterial ist unter http://www.presseportal.de/audio abrufbar - Anmoderationsvorschlag: Eine gute Nachricht für alle, die abnehmen wollen: Jedes Kilo zählt, wenn es um die Gesundheit geht. Wieso, weshalb warum? Max Zimmermann hat für uns nachgefragt: Sprecher: ...

Baierbrunn -

- Querverweis: Audiomaterial ist unter http://www.presseportal.de/audio abrufbar -

Anmoderationsvorschlag: Eine gute Nachricht für alle, die abnehmen wollen: Jedes Kilo zählt, wenn es um die Gesundheit geht. Wieso, weshalb warum? Max Zimmermann hat für uns nachgefragt:

Sprecher: Hat man mit seinem Körpergewicht zu kämpfen, weiß man wie mühsam das Abnehmen ist. Aber man sollte nicht aufgeben, denn schon kleine Erfolge bringen viel, berichtet das Apothekenmagazin Diabetes Ratgeber. Chefredakteurin Anne-Bärbel Köhle weiß, wie vorteilhaft ein paar Kilo weniger für die Gesundheit sind:

O-Ton Anne-Bärbel Köhle: 21 Sekunden

"Wer übergewichtig ist, dem tut wirklich jedes einzelne Kilo weniger gut. Der Gewichtsverlust bewirkt nämlich viele positive Dinge im Körper, zum Beispiel bessern sich Blutfettwerte und die Blutzuckerwerte. Oft geht auch der Blutdruck wieder nach unten. Mit jedem Kilo schwindet auch das gesundheitsschädliche Bauchfett, das sich ja ganz oft in der Leber ansiedelt."

Sprecher: Und viele Menschen brauchen dann sogar weniger Medikamente. Experten raten zu fünf Prozent Gewichtsabnahme. Was bedeutet das konkret?

O-Ton Anne-Bärbel Köhle: 18 Sekunden

"Eine ganz einfache Rechnung. Stellen Sie sich vor ein Mann wiegt neunzig Kilo. Wenn er vier Komma fünf Kilo abgenommen hat, dann ist es ein Erfolg, dann hat er die fünf Prozent erreicht. Bei starkem Übergewicht gelten allerdings zehn Prozent des Körpergewichts. Grundsätzlich gilt: Lieber langsamer abnehmen und dafür nachhaltig."

Sprecher: Weil sich bei zu schnellem Abnehmen der Jo-Jo-Effekt einschleicht, bei dem man flott wieder zunimmt, wenn man wie vorher isst. Wie viel sollte man also pro Monat abnehmen?

O-Ton Anne-Bärbel Köhle: 20 Sekunden

"Das lässt sich so nicht sagen. Man sagt Pi mal Daumen ein Kilo wäre gut. Und das ist eigentlich auch ziemlich leicht zu erreichen. Dafür müssen Sie täglich nämlich nur zweihundertfünfzig Kilokalorien einsparen. Das ist ungefähr so viel wie zwei Gläser Limonade. In einem Jahr kommen Sie so dann auch tatsächlich auf die fünf bis zehn Prozent Ihres Körpergewichts.

Abmoderationsvorschlag: Damit der Abnehmerfolg langfristig bleibt, empfiehlt der Diabetes Ratgeber eine Ernährungsberatung, die auch viele Krankenkassen anbieten.

OTS: Wort & Bild Verlag - Diabetes Ratgeber newsroom: http://www.presseportal.de/nr/52279 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_52279.rss2

Pressekontakt: Katharina Neff-Neudert Tel. 089 / 744 33 360 Fax 089 / 744 33 459 E-Mail: presse@wortundbildverlag.de www.wortundbildverlag.de