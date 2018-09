Abu Dhabi International Hunting and Equestrian Exhibition 2018 öffnet heute ihre Türen

Unter der Schirmherrschaft Seiner Hoheit Scheich Hamdan bin Zayed Al Nahyan, Herrschervertreter in der Region Al Dhafra, Vorsitzender des Emirates Falconers' Club, wurde die 16. Auflage der Abu Dhabi International Hunting and Equestrian Exhibition (ADIHEX) im Abu Dhabi National Exhibition Center (ADNEC) eröffnet. Die Ausstellung dauert bis zum 29. September und feiert dieses Jahr den hundertsten Geburtstag des verstorbenen Scheichs Zayed.

Scenes from ADIHEX - (Photo: AETOSWire)

Die Veranstaltung wird vom Emirates Falconers' Club organisiert und von der Environment Agency – Abu Dhabi (EAD), dem International Fund for Houbara Conservation (IFHC), dem Department of Culture and Tourism (DCT) und dem Cultural Programs and Heritage Festivals Committee sowie vielen lokalen, regionalen und internationalen Medienpartnern unterstützt.

Der Hauptsponsor ist das His Highness Sheikh Mansoor bin Zayed Al Nahyan Global Arabian Flat Racing Festival, die Gold-Sponsoren sind Etisalat, The National and Arabian Tents, die Silber-Sponsoren sind Wahat Al Zaweya, der Dhabian Equestrian Club, Smart Design LLC sowie Tiger Properties und die Bronze-Sponsoren sind AlMoe und National Geographic.

In diesem Jahr präsentiert die Ausstellung ihren Besuchern eine besondere Überraschung für das „Jahr von Zayed“ – eine Fotoausstellung mit mehr als 3.000 Fotos des verstorbenen Scheichs Zayed Bin Sultan Al Nahyan, die während seiner Falkenjagden von 1976 bis 2004 vom Fotografen Mohamed Khalidi aufgenommen wurden.

Neben den Ausstellern, die jährlich an der größten Ausstellung ihrer Art im Bereich Jagd, Reitsport und Traditionspflege teilnehmen, nehmen mehrere Aussteller zum ersten Mal teil. Die diesjährige Ausstellung bietet viele verschiedene Veranstaltungen: ob in den Aussteller-Bereichen und Bühnen oder in der Aktivitätenarena, wo Sport-, Kultur- und Kulturveranstaltungen stattfinden.

Die Ausstellung richtet sich an ein Publikum unterschiedlichen Alters, mit attraktiven Aktivitäten für junge Menschen, die sie ermutigen, die Ausstellung zu besuchen und Jagd und Reitsport als wichtigen Aspekt des Lebens ihrer Vorfahren kennenzulernen.

Die Ausstellung konzentriert sich auf das wachsende Interesse bezüglich Umweltfragen, den Schutz der Tierwelt, die Sensibilisierung für nachhaltige Jagdmethoden, Falknerei und Salukihunde, wobei besonderer Wert darauf gelegt wird, die Öffentlichkeit zu motivieren, sich am Schutz gefährdeter Tiere, wie der Saharakragentrappe, zu beteiligen.

Viele Bildungsaktivitäten wurden rund um die Falknerei, den Reitsport, die Umwelt und nachhaltige Jagd entwickelt. Zudem gibt es viele Sportwettbewerbe, kulturelle und unterhaltende Aktivitäten, Auktionen und Kunstausstellungen.

Das Jahr von Zayed

Die 16. Auflage von ADIHEX widmet sich dem Vermächtnis des verstorbenen Scheichs Zayed. Sie konzentriert sich auf die Interessen des verstorbenen Scheichs Zayed, darunter Umweltschutz, Falknerei, nachhaltige Jagd und Reitsport als Vermächtnis der Vorfahren.

Die Ausstellung findet in diesem Jahr auf einer Fläche von 40.000 Quadratmetern statt und wird von mehr als 650 Unternehmen und Marken aus 40 Ländern besucht, wobei die Besucherzahl voraussichtlich mehr als 100.000 übersteigen wird.

*Quelle: AETOSWire

