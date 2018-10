AccelStor kooperiert mit Redington Value beim Ausbau des All-Flash-Array-Marktes im Nahen Osten

AccelStor, Hersteller innovativer All-Flash-Arrays (AFAs), gab heute die Ernennung von Redington Value zum strategischen Value Distribution Partner für den All-Flash-Markt des Nahen Ostens bekannt. Im Rahmen der Partnerschaft kann das Unternehmen seinen gewerblichen Kunden aus Rechenzentren, Virtualisierung und Datenbanken in der Region qualifizierte Vertriebs- und Technikexpertenteams vor Ort zur Verfügung stellen.

AccelStor Partners with Redington Value (Graphic: Business Wire)

Die Partnerschaft wird auf der 38. alljährlichen Gitex Technology Week offiziell bekanntgegeben, die vom 14. bis 18. Oktober in Dubai, VAE, stattfindet. Auf der GITEX Technology Week 2018 präsentiert AccelStor sein neuestes bahnbrechendes All-Flash Storage Array, das NeoSapphire H710. Es punktet mit erstklassiger Leistung, einer vollständigen und intelligenten Datenreduktionstechnologie im Verhältnis 5:1, die die Speichernutzung in Echtzeit sowie den Hintergrundbetrieb adaptiv optimiert, einer einzigartige Shared-Nothing-Architektur und einem hervorragenden Preis-IOPS-Verhältnis.

AccelStor veranstaltet zudem eine Reihe von Technologievorträgen zum Thema „Die Zukunft des Flash-Speichers“, den Defiziten der derzeitigen Flash-Architektur und Möglichkeiten, diese durch intelligentes Daten-Remapping zu überwinden und gleichzeitig den bestmöglichen Wert aus Infrastrukturinvestitionen zu schöpfen. Diese Präsentationen zeigen die Entwicklung von Flash-Hardware und -Software und die Art und Weise, wie der FlexiRemap®-Algorithmus von AccelStor den Speichermarkt revolutioniert, indem er die Defizite herkömmlicher Speicherarchitekturen wie der RAID-Technologie behebt.

An Stand A6-10 von Redington in Halle 5 erfahren Sie mehr über die NeoSapphire All-Flash-Arrays von AccelStor und erleben die Speicherlösungen der nächsten Generation.

Über AccelStor

AccelStor beschleunigt moderne Anwendungen durch intelligentes Daten-Remapping und setzt den Fokus auf die Perfektionierung von Software, die das wahre Potenzial der Solid-State-Speichertechnologie ausschöpft. Die All-Flash Arrays der NeoSapphire-Reihe von AccelStor mit dem FlexiRemap®-Algorithmus, der speziell für die Flash-Technologie entwickelt wurde, bieten eine außergewöhnlich hohe IOPS-Leistung für geschäftskritische Anwendungen. Die NeoSapphire-Reihe beseitigt Leistungsengpässe, die durch ältere, plattenbasierte Software wie RAID verursacht werden. FlexiRemap® ist das Ergebnis zehnjährige Forschungsarbeiten zur Mobilisierung des wahren Flash-Speicherpotenzials für I/O-intensive Anwendungen wie KI, IoT, HPC, Virtualisierung, Datenbankanwendungen, Medienverarbeitung und Finanztransaktionen. Weitere Informationen zu AccelStor und NeoSapphire AFA finden Sie unter www.accelstor.com.

Über Redington Value

Redington Value ist die Sparte Value Added Distribution von Redington Gulf, dem größten Vertriebsunternehmen für IT-Produkte im Nahen Osten und Afrika. Redington Value hilft seinen Partnern im Vertriebskanal, ihren Kunden im Nahen Osten und in Afrika die optimale IT-Lösung anzubieten. Diese Lösungen erstrecken sich über Technologiebereiche wie Netzwerke, Voice, Server, Speicher, Software, Sicherheit, Infrastruktur und neue Technologiefelder wie Hyper-Konvergenz und Cloud Computing. Das Unternehmen sorgt mit über 50 Lieferantenbeziehungen in verschiedenen Teilen des Nahen Ostens und Afrikas dafür, dass alle Anforderungen des Vertriebskanals unter einem Dach erfüllt werden.

