Accudyne Industries entscheidet sich für LTI als Partner für IT-Infrastruktur- und -Sicherheitsmanagement

Larsen & Toubro Infotech Ltd. (NSE: LTI, BSE: 540005), ein weltweit tätiges Unternehmen für Technologieberatung und digitale Lösungen, wurde von Accudyne Industries, LLC (Accudyne Industries) als Transformationspartner mit der Bereitstellung von IT-Infrastruktur- und -Sicherheitsmanagementleistungen beauftragt. Accudyne Industries ist ein führender weltweit tätiger Anbieter von präzisionsgefertigten, prozesskritischen und technologisch fortschrittlichen Durchflussregelsystemen und Industriekompressoren.

Frank DeArmas, der Chief Information Officer von Accudyne Industries, sagte: „Accudyne hat diese Initiative eingeleitet, um einen technologiegestützten Wandel der Geschäftsabläufe zu ermöglichen und die Zufriedenheit der Endanwender zu verbessern. LTI hat unsere Bedürfnisse frühzeitig erkannt und eine umfassende Lösung angeboten, die unsere aktuellen und zukünftigen Anforderungen erfüllt. Ich konnte mich bereits in der Vergangenheit von den Fähigkeiten und der Kundenorientierung von LTI überzeugen und freue mich auf eine weitere Zusammenarbeit, um die Art und Weise, wie wir unsere Kunden betreuen, zu verbessern.“

Rohit Kedia, der Chief Business Officer von LTI, sagte: „Eine skalierbare und sichere Technologieinfrastruktur ist die Grundlage aller modernen Unternehmen. Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mit Accudyne Industries bei dieser IT-Transformation, und unser maßgeschneidertes digitales Angebot wird die Agilität und Effizienz der betrieblichen Abläufe verbessern.“

LTI hat mit seiner Mosaic-Plattform und einem starken Partner-Ökosystem nachweislich die digitale Transformation branchenübergreifend beschleunigt.

Über Accudyne Industries:

Accudyne Industries ist ein weltweit tätiger Anbieter von präzisionsgefertigten Durchflussregel- und Kompressorsystemen, die für die Versorgung der wirtschaftlich wichtigsten Branchen der Welt verantwortlich sind. Diese prozesskritischen Maschinen liefern unermüdliche Leistung in unglaublich anspruchsvollen Umgebungen und verleihen den Kunden Sicherheit bei der Umsetzung ihrer Aufgaben. Derzeit sind mehr als 2.800 Mitarbeiter an 13 Fertigungsstandorten für Accudyne tätig. Weitere Informationen finden Sie unter www.accudyneindustrie.com.

Über LTI:

LTI (NSE: LTI; BSE: 540005) ist ein weltweit tätiger Anbieter von technischen Beratungsdiensten und digitalen Lösungen und verhilft mehr als 250 Kunden zum Erfolg in einer konvergierenden Welt. Mit Niederlassungen in 27 Ländern erbringen wir für unsere Kunden stets den höchsten Einsatz und beschleunigen deren digitale Transformation mit der Mosaic-Plattform von LTI, die sie zu innovativen Lösungen in Bereichen wie Mobilfunk, sozialen Medien, Analytik, IdD und Cloud befähigt. Wir wurden vor 20 Jahren als Tochtergesellschaft der Larsen & Toubro Limited gegründet und verfügen dank dieses besonderen Erbes über unübertroffene Praxiserfahrung bei der Lösung hochkomplexer Herausforderungen, vor denen Unternehmen aus den unterschiedlichsten Branchen stehen. Jeden Tag sorgt unser Team aus mehr als 20.000 LTI-Mitarbeitern dafür, dass unsere Kunden die Effektivität ihrer Geschäftstätigkeit und Technologieoperationen verbessern und Wertschöpfung für ihre Kunden, Mitarbeiter und Aktionäre erbringen. Weiterführende Informationen finden Sie unter www.Lntinfotech.com oder folgen Sie uns über @LTI_Global.

