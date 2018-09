Acelity schließt Vereinbarung zur Übergabe der Systagenix-Produktionsstätte an Scapa Healthcare ab

Acelity hat heute eine Vereinbarung über den Verkauf seiner hochmodernen Produktionsstätte für Wundauflagen in Gargrave, England, an Scapa Healthcare bekannt gegeben. Im Zusammenhang mit der Übergabe der Produktionsstätte nach Abschluss der Transaktion werden mehr als 350 Mitarbeiter zu Scapa wechseln, zugunsten einer Fertigungsvereinbarung mit KCI, einem Unternehmen von Acelity. Die Fertigungsvereinbarung sichert die kontinuierliche Lieferung von Schlüsselprodukten und -komponenten, die die globale Wachstumsstrategie von KCI im Bereich der modernen Wundauflagen (AWD) vorantreiben.

Aufbauend auf der Dynamik der jüngsten Akquisition von Crawford Healthcare kann KCI mit dieser strategischen Transaktion seine Position als weltweit führendes Unternehmen in der modernen Wundversorgung weiter ausbauen. Die Übergabe der Produktionsstätte in Gargrave ermöglicht es KCI, sich auf das Fertigungs-Know-how von Scapa in wichtigen Produktlinien zu verlassen und gleichzeitig den Fokus von KCI auf die Vermarktung und Kommerzialisierung des wachsenden AWD-Geschäfts zu legen.

„Der globale Markt für fortschrittliche Wundversorgung ist groß und wächst schnell. Die Erweiterung des KCI-AWD-Verbandsportfolios, einschließlich der marktführenden Kollagenkompresse PROMOGRAN PRISMA™ Matrix und der superabsorbierenden KerraMax-Care®-Reihe, ist für unsere Wachstumsziele unerlässlich“, sagte R. Andrew Eckert, President und CEO von Acelity. „Diese Transaktion wird es uns ermöglichen, unsere Innovations- und Produktentwicklungsbemühungen aufrechtzuerhalten und zu verstärken sowie uns auf die kommerzielle Umsetzung unseres AWD-Geschäfts zu konzentrieren, während wir strategisch in andere Bereiche wie unsere führenden digitalen Wundversorgungs- und Operationslösungen investieren.“

Bis zum Abschluss der Transaktion wird Acelity das Werk in Gargrave weiterführen. Acelity erwartet den Abschluss der Transaktion Anfang Oktober 2018.

Über Acelity

Acelity L.P. Inc. ist ein globales, fortschrittliches Wundversorgungsunternehmen, das sich der Entwicklung innovativer Heilungslösungen für Kunden und Patienten im gesamten Pflegekontinuum verschrieben hat. Seine Tochtergesellschaft KCI ist die vertrauenswürdigste Marke in der modernen Wundversorgung. Das unübertroffene KCI-Produktportfolio ist in mehr als 90 Ländern erhältlich und bietet einen Mehrwert durch Lösungen, die die Heilung beschleunigen und in Bezug auf Qualität, Sicherheit und Kundenzufriedenheit führend sind. Mit dem Ziel, die Wissenschaft der Wundheilung voranzutreiben, setzt KCI den Standard für führende Innovationen in der modernen Wundtherapie.

